EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Nā makana kahiko like, pehea e koi ai iā lākou

Ua hōʻeha hou ʻo EA Sports a me Amazon Prime i nā mea pā me ka hemahema o ka EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 no Nowemapa. ʻO kēia hui, i hoʻomaka i ka FIFA 19, e manaʻo e hāʻawi i ka Prime Gaming Pack i kēlā me kēia mahina EA FC 24 mea pāʻani i kākau inoa ʻia ma Amazon Prime. Eia naʻe, ʻaʻole ʻoi aku ka maikaʻi o nā uku no kēia mahina ma mua o ka Pack 1 i loaʻa i ka mahina i hala.

I ka ho'āʻo e hoʻowalewale i nā mea pāʻani ma mua o ka hanana kaulana ʻo Black Friday ma Ultimate Team, ʻaʻole i hoʻomaikaʻi ʻo EA i ka maikaʻi o nā uku. ʻO ka manawa o ka huki ʻana i kahi mea pāʻani maikaʻi e mau nō ia, no ka mea, ua hoʻemi ʻia ka helu o nā mea pāʻani, nā koho pāʻani, a me nā mea hoʻohana.

No laila, he aha kāu e manaʻo ai mai ka EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 no Nowemapa 2023? Loaʻa nā makana i kahi hōʻaiʻē 20 pāʻani o Heung-Min Son Rare Gold Player Item, 4 Rare Gold Player Items, 1 81+ Player Pick, a me 6 Rare Consumables. ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻohe mea kahaha a i ʻole nā ​​mea hoʻomaikaʻi e nānā i mua.

No ke koi ʻana i kāu makana EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, loaʻa iā ʻoe nā koho ʻelua. ʻO ka mua, e hele i ka Prime Gaming a e ʻimi iā EA FC 24. Inā ʻaʻole ʻoe he mea kākau inoa Amazon Prime, hiki iā ʻoe ke kau inoa no kahi hoʻokolokolo manuahi. Ke ʻike ʻoe i ka pā, kaomi i ka pihi "Claim Now" a hōʻoia i ka waihona Amazon Prime āu e makemake ai e hoʻohana. E ʻae iā Electronic Arts e komo i kāu moʻokāki Amazon Prime e hoʻopili i nā moʻolelo ʻelua. ʻO ka hope, e komo i ka EA FC 24 Ultimate Team ma kāu console a i ʻole kelepona a ke kali nei nā uku iā ʻoe e wehe.

ʻO kahi koho, hiki iā ʻoe ke koi i ka pā ma o Twitch ma ke kaomi ʻana i ka Prime Loot icon ma ka ʻaoʻao ʻākau o ka maka. E ʻimi i ka EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 a hahai i nā ʻanuʻu like e like me ka mea i ʻōlelo ʻia ma luna.

NPP:

Nīnau: Ua ʻoi aku ka maikaʻi o nā uku ma ka EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 ma mua o ka pā mua?

A: ʻO ka mea pōʻino, e mau ana nā uku, me ka ʻole o ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mea pāʻani, nā koho pāʻani, a me nā mea hoʻohana.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke koi i ka EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

A: Hiki iā ʻoe ke koi i ka pā ma ke kipa ʻana iā Prime Gaming a i ʻole ma o Twitch's Prime Loot. E hahai i nā ʻanuʻu i wehewehe ʻia ma ka ʻatikala e kiʻi i kāu mau uku.