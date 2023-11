ʻO Dying Light 2 noho mau hoa kanaka me ka hanohano no ka hanana Epic Crossover

I loko o kahi hui ʻoluʻolu e hoʻohauʻoli i nā mea pāʻani ma nā wahi āpau, ua hui pū ka pāʻani open-world co-op zombie parkour Dying Light 2 Stay Human me ka inoa hana kaulana For Honor. Hoʻokomo kēia hui i kahi hanana crossover hauʻoli e hāʻawi i nā mea pāʻani i kahi ʻike pāʻani kūʻokoʻa e like me ka wā ma mua.

I loko o kēia hanana ʻelua pule, e hālāwai nā mea pāʻani o Dying Light 2 Stay Human i nā koa weliweli mai For Honor, me nā Kensei, Wardens, a me Berserkers. ʻO ke komo ʻana i nā kaua koʻikoʻi a me ka lanakila ʻana i kēia mau mea hakakā kaao e wehe i nā makana hoihoi e hiki ke hoʻonui i kāu pāʻani. E hoʻomākaukau iā ʻoe iho no ka ʻaihue epic e like me ka Berserker's Hand Axe mea kaua a me ka hoʻolālā, ke kāhiko Berserker Outfit, a me ka Viking Faction Paraglider. ʻAʻole e nalo kēia mau mea kūʻokoʻa.

Inā paha he mea aloha ʻoe i ka Dying Light 2 Stay Human a i ʻole he mea pāʻani hoʻolaʻa o For Honor, hāʻawi kēia hanana crossover i ka manawa kūpono e hoʻonui i kāu mau pāʻani pāʻani. Hoʻokomo iā ʻoe iho i loko o ke ao o ka parkour-infused zombie ola ʻoiai e lawe ana i nā koa kiʻiʻoniʻoni mai ka pāʻani hana kaulana.

Ke ola nei ka Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover event a hiki i ka lā 5 Dekemaba no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, a me PC. Mai poina i kou manawa e komo ai i ka huakaʻi a wehe i nā makana kūʻokoʻa e hoʻonui i kāu ʻike pāʻani.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Hiki iaʻu ke komo i ka hanana crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor ma kekahi kahua?

ʻAe, loaʻa ka hanana no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, a me nā mea pāʻani PC.

2. He aha nā uku e loaʻa iaʻu ma ka lanakila ʻana i nā koa mai For Honor?

Ma ka lanakila ʻana i nā Kensei, Wardens, a me Berserkers, hiki i nā mea pāʻani ke wehe i nā makana hoihoi e like me ka Berserker's Hand Axe mea kaua a me ka blueprint, Berserker Outfit, Viking Faction Paraglider, a me nā mea hou aku.

3. I ka manawa hea e pau ai ka hanana crossover?

E holo ana ka hanana crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor a hiki i ka lā 5 o Kekemapa, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i manawa kūpono e komo ai a loaʻa nā makana kūʻokoʻa.