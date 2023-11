Ke ʻimi nei i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ma nā ʻanuʻu Dwarf.

Ua ʻike ka poʻe Astronomers ma ke Kulanui o Michigan i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū ma nā galaxia dwarf. Kūlike ʻole i ka manaʻo nui, ʻo kēia mau galaxia paʻa me ka liʻiliʻi o nā hōkū, ʻoi aku ka nui o nā ʻāpana o nā hale hana hōkū a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū i hoʻohālikelike ʻia me nā galaxies nui. ʻO kēia hanana, e like me ka noiʻi i alakaʻi ʻia e Michelle Jecmen lāua ʻo Sally Oey, pili i kahi lohi 10 miliona mau makahiki i ka puhi ʻana i ke kinoea i loko o nā kaiapuni o kēia mau aniani dwarf.

I loko o nā ʻanuʻu i ulu aʻe, e like me kā mākou Milky Way, ʻo nā hōkū nui e pahū ma ke ʻano he supernovae, e hana ana i kahi superwind hui e kipaku aku i ke kinoea a me ka lepo mai ke aniani. Hoʻopau kēia superwind i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū. Eia nō naʻe, i loko o nā ʻanuʻu liʻiliʻi i haumia ʻole, hāʻule nā ​​hōkū nui i loko o nā lua ʻeleʻele ma mua o ka pahū ʻana, e alakaʻi ana i ka paʻa ʻana o ke kinoea a me ka lepo i nā ʻāpana hoku. ʻO kēia lohi o ka puhi ʻana i ke kinoea e hiki ai i ka wā lōʻihi o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a me nā helu kiʻekiʻe o ka coalescence.

ʻAʻole i hoʻomālamalama wale nā ​​ʻike o ka haʻawina i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū ma nā galaxia dwarf akā he mau hopena koʻikoʻi nō hoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ao holoʻokoʻa. ʻO kēia 10 miliona mau makahiki o ka hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea lohi e hāʻawi i nā astronomers i kahi manawa kūʻokoʻa e nānā i nā hiʻohiʻona e like me ka wanaʻao cosmic, kahi manawa ma hope o ka Big Bang. I loko o kēia mau ʻanuʻu liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻo ka hui ʻana o ke kinoea e hana i nā āpau e hiki ai i ka radiation ultraviolet (UV) ke pakele, kahi hana e like me ka mea i hana ʻia i ka wanaʻao honua.

ʻO ka nānā ʻana i nā galaxies dwarf haʻahaʻa me ka nui o ka radiation UV e hiki ai i nā ʻepekema ke ʻike i ka wā i hala a loaʻa ka ʻike i nā pae mua o ke ao holoʻokoʻa. He mea koʻikoʻi kēia noiʻi no ke aʻo ʻana i nā galaxies e nānā ʻia nei i ka wanaʻao e ka James Webb Space Telescope.

Ua kākoʻo ʻia nā noiʻi o ka hui e nā kiʻi astrophysical i loaʻa mai ka Hubble Space Telescope. I ka hoʻohana ʻana i kahi ʻenehana kānana hou i hopu i ka mālamalama o triply ionized carbon, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hōʻike nānā e kākoʻo ana i kā lākou kuhiakau ma kahi aniani dwarf kokoke i kapa ʻia ʻo Mrk 71. , ka pale ʻana i ka hoʻokumu ʻana o kahi superwind.

Hāʻawi kēia mau ʻike i kahi hiʻohiʻona hou e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū ma nā galaxia dwarf, e hoʻokūpaʻa ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻopaneʻe ʻana o ke kinoea i ka hiki ʻana i nā manawa lōʻihi o ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kaʻina hana e kōkua i ko mākou ʻike ākea i ke kumu o ke ao holoʻokoʻa a hiki ke kōkua i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka wanaʻao honua.

1. He aha ke ano o na galaxi?

ʻO nā galaxes liʻiliʻi he liʻiliʻi liʻiliʻi nā hōkū i hoʻohālikelike ʻia me ko lākou mau hui nui. Hele mai lākou i nā ʻano like ʻole, me ka irregular, elliptic, a me ka spiral.

2. Pehea e loaʻa ai i nā galaxia liʻiliʻi liʻiliʻi nā ʻāpana hoku nui?

I loko o nā ʻanuʻu liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻo ka lohi o 10 miliona mau makahiki i ka puhi ʻana i ke kinoea e hiki ai i nā wahi hoʻokumu hoku ke mālama i ko lākou kinoea a me ka lepo. ʻO kēia manawa lōʻihi o ka hoʻopaʻa ʻana i ke kinoea e hiki ai ke kiʻekiʻe o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū.

3. He aha ke koʻikoʻi o ka pāhawewe UV i kēia noiʻi?

ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o Ultraviolet (UV) i ka hydrogen, kahi hana i hana ʻia ma hope o ka Big Bang. Ma ke aʻo ʻana i nā galaxies dwarf haʻahaʻa me ka nui o ka radiation UV, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike i ka wanaʻao cosmic a me ke ao honua.

4. Pehea i kākoʻo ʻia ai nā ʻike a ka hui e ka Hubble Space Telescope?

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi ʻenehana kānana hou me ka Hubble Space Telescope e hopu i ka mālamalama o ke kalapona ionized triply. Hāʻawi kēia ʻenehana i nā hōʻike nānā e kākoʻo ana i kā lākou kuhiakau ma ke aniani dwarf kokoke, Mrk 71.

[Kumu: Kulanui o Michigan](http://umich.edu)