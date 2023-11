Hōʻike ʻia nā hana hou DualSense Controller i ka Pōʻalima ʻeleʻele

I loko o ka pule hauʻoli o ke kūʻai ʻana i ka Pōʻalima ʻeleʻele, ua kali nui ka poʻe pā PlayStation i hoʻokahi mea - ka hoʻokuʻu ʻana o ka DualSense Controller. ʻO ka mea hope loa, ua pau ka kali ʻana, a hiki i nā mea pāʻani ke kau i ko lākou mau lima ma luna o kēia mea hoʻoponopono hou i nā hale kūʻai koho ma UK, e hoʻomaka ana ma ka £38.99 wale nō. ʻAʻole pono ka manaʻo o ka poʻe Xbox i haʻalele ʻia, no ka mea, loaʻa pū nā Xbox Controllers ma ke kumukūʻai like no ka manawa palena.

No ka poʻe e hoʻolālā nei e hana i kā lākou kūʻai ma ShopTo i kēia Pōʻalima ʻeleʻele, ke kali nei kahi makana hoʻowalewale hou aku. Ma ka ʻaoʻao o ka DualSense Controller i kūʻai ʻia ma ka £ 39.85, e loaʻa pū nā mea kūʻai aku i kahi kāleka makana £5. ʻO ia ka manawa kūpono e hopu ai i kēia mea hoʻoponopono i makemake nui ʻia ma ke kumu kūʻai nui ʻoiai e hauʻoli ana i kahi bonus liʻiliʻi.

Hāʻawi ʻo Black Friday i kahi plethora o nā makana hoihoi, a ʻaʻole pono e haʻalele ka poʻe pāʻani i kēia manawa e hoʻomaikaʻi i kā lākou ʻike pāʻani. Ma kahi o ka hāʻawi ʻana o DualSense Controller, aia nā kumukūʻai maikaʻi loa ma nā huahana PlayStation ʻē aʻe. ʻO ka Midnight Black DualSense Controller i kēia manawa he 35% off, aʻo ka Cosmic Red, Nova Pink, a me Starlight Blue nā mana i hoʻemi ʻia e 40% - e lawe ana iā lākou i lalo i ka £ 64.99 i kēlā me kēia.

Akā ʻaʻole ʻo ia wale nō! Hāʻawi ʻo Black Friday i kahi manawa kūʻokoʻa no ka poʻe e nānā ana i ka console PlayStation 5. Ke hāʻawi nei ʻo ShopTo i ka PlayStation 5 me kahi disk drive no ka £ 359.95 wale nō - kahi hōʻemi nui o £ 110. ʻAʻole pili kēia pāʻani i nā pāʻani, akā no ka poʻe e ʻimi nei i nā kuʻikahi puʻupuʻu, ʻoi aku ka nui o nā koho i loaʻa.

NPP:

Nīnau: Ma hea e loaʻa ai iaʻu nā kuʻikahi DualSense Controller?

A: Hiki ke loaʻa nā ʻoihana DualSense Controller ma nā hale kūʻai koho ma UK, a ma ka pūnaewele ShopTo.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa i kāleka makana me kaʻu kūʻai ʻana o DualSense Controller ma ShopTo?

A: ʻAe, inā kūʻai ʻoe i ka DualSense Controller ma ShopTo i kēia Pōʻalima ʻeleʻele, e loaʻa iā ʻoe kahi kāleka makana £5 me kāu kūʻai.

Nīnau: Aia kekahi mau makana PlayStation ʻē aʻe i loaʻa i ka wā Black Friday?

A: ʻAe, ma kahi o ka DualSense Controller, aia nā uku ma ka PlayStation 5 console me ka disc drive, a me nā kumukūʻai hoʻemi ma nā kala DualSense Controller.