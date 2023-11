Lawe mai ka Patch Hou loa o Dota 2 i nā hoʻololi kaulike a me nā mea hou hoihoi

Ua hoʻokuʻu ʻo Valve Software i ka patch 7.42e i manaʻo nui ʻia no Dota 2, ma hope o ka hopena o The International (TI) i ka hopena o ʻOkakopa. ʻOiai ke manaʻolana nei kekahi mau mea pāʻani i nā loli hou aʻe, e pili ana kēia mea hou i nā hoʻoponopono kaulike a me nā helu tweaks. Eia nō naʻe, ke kamaʻilio nei ia i ka mana o kekahi mau koa ikaika, e like me Bristleback, Chaos Knight, a me Spirit Breaker, i ka metagame o TI 2023.

Ua loaʻa nā nerf i makemake nui ʻia i kēia pāʻani i nā koa tanky, poino nui i hoʻomalu i ka pāʻani mai ka hoʻomaka a hiki i ka pau. ʻO Bristleback, ʻike ʻia no kāna kūkulu ʻana ʻo Aghanim's Scepter-into-Bloodstone, ua hōʻemi ʻia ka pōʻino nui o kāna Quill Spray. Hoʻohui ʻia, ʻo kāna Aghanim's Shard hiki, Hairball, i kēia manawa he pōkole pōkole a me ka cooldown lōʻihi. Ua hoʻonāwaliwali ʻia ke kālena Level 20 o Bristleback, ka mea i hoʻonui i ka Quill Spray Stack Damage.

Ua ʻike ʻo Chaos Knight, ʻo ia ka mea i koho nui ʻia no ka lawe ʻana, i ka hoʻololi ʻana i kona hiki ke hoʻomau a me ka mahiʻai. Ua hoʻonui ʻia ka hoʻopaʻi ola ʻana i nā creeps no Chaos Strike, me ka hoʻonui nui ʻana i ke kumukūʻai mana no Phantasm. Ke manaʻo nei kēia mau hoʻololi e hōʻemi i ka mana o kāna pāʻani mua a paʻakikī iā ia e hoʻopilikia i nā hoa paio ma ke ala.

ʻO Spirit Breaker, ka mea koa o TI 2023, ua alo i nā nerf i kāna mākaukau Charge of Darkness a me kāna hoʻomaikaʻi ʻana i kāna Aghanim's Scepter. Ua hoʻonui ʻia ka cooldown no Charge of Darkness, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻonohonoho ʻana i nā ganks. Ua hoʻonāwaliwali ʻia ʻo Greater Bash, ʻo kāna mau pūlima ʻē aʻe i nā mea kolo, e ʻoi aku ka paʻakikī o ka Spirit Breaker e hoʻomaʻemaʻe i nā nalu.

Ma kahi o kēia mau hoʻololi, hāʻawi ka 7.42e patch i nā buffs i kekahi mau koa Agility a me Intelligence i uhi ʻia e ka mana o nā koa ikaika. Ua loaʻa iā Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, a me Timbersaw nā mea hoʻonui i ko lākou mau mākau a me nā hiki, e hoʻolilo iā lākou i mau koho kūpono i ka metagame.

Ma waho aʻe o nā hoʻololi hero, ua hoʻokomo kēia patch i nā hoʻololi i nā mea kaulana a kaulana ʻole. ʻO ka lima o Midas a me Heart of Tarrasque, i kūʻai maʻamau ʻia i ka wā TI, ua loaʻa nā nerf e hōʻemi i ko lākou mana. Eia nō naʻe, ua hoʻopau ʻia nā mea hakakā pāʻani mua i hoʻohana ʻole ʻia, e hoʻonui ana i ko lākou pili a me ka hiki i nā pāʻani.

Me kēia mau hoʻololi kaulike a me nā mea hou, hiki i ke kaiāulu Dota 2 ke manaʻo i kahi loli i ka metagame, e wehe ana i nā manawa no nā hoʻolālā hou a me nā koho hero. ʻO nā hoʻololi i hana ʻia ma ka patch 7.42e e manaʻo e hana i kahi ʻike pāʻani ʻoi aku ka ikaika a me nā ʻano like ʻole i ka hoʻokūkū ESL One Kuala Lumpur 2023 e hiki mai ana, kahi e hoʻokūkū ai nā hui 12 no ka ʻāpana o ka waihona makana US $1 miliona.

NPP

Nīnau: He aha nā hoʻololi i hana ʻia i nā meʻe kaulana ʻo Strength?

A: Ua loaʻa iā Bristleback, Chaos Knight, a me Spirit Breaker nā nerf e hōʻemi i ko lākou mana i ka metagame. Ua hōʻemi ʻia ka pōʻino a me nā makana kālena a Bristleback, ua hoʻopaʻi ʻia ke ola o Chaos Knight e kūʻē i nā mea kolo, a ua ʻike ʻia ka hoʻopiʻi a me nā mana hope loa o ka Spirit Breaker.

Nīnau: ʻO wai nā poʻe koa Agility a me Intelligence i hoʻopaʻa ʻia?

A: Ua loaʻa iā Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, a me Timbersaw nā buffs e hoʻonui i ko lākou mau mākau a me nā hiki, e hoʻolilo iā lākou i nā koho kūpono i ka pāʻani.

Nīnau: Ua hoʻopili ʻia paha kekahi mau mea?

A: ʻAe, ʻo nā mea kaulana e like me ka Hand of Midas a me ka Heart of Tarrasque ua nerfed, aʻo nā mea kaua liʻiliʻi i hoʻohana ʻia e like me Eternal Shroud, Vladimir's Offering, a me Pavise i hoʻopaʻa ʻia, e hoʻonui ana i ko lākou pono i nā pāʻani.