Hoʻolauna i ka Uaki Loftie: Hoʻololi i kāu hana maʻamau i ke kakahiaka

Ua luhi ʻoe i ke ala ʻana i ke kani ʻana o ka puʻupuʻu puʻupuʻu? Makemake ʻoe i kahi ala maluhia a mālie e hoʻomaka ai i kou lā? Mai nānā hou aʻe ma mua o ka Loftie Clock - kahi mea hana e wehewehe hou i ke ʻano o ka uaki alarm.

ʻAʻole like me nā uaki hoʻāla kuʻuna e hoʻopūʻiwa iā ʻoe e ala, hāʻawi ka Loftie Clock i kahi ʻike ʻoi aku ka mālie a me ka ʻoluʻolu. Me ka napoʻo ʻana o ka makani i ka napoʻo ʻana, hoʻopau mālie ʻo ia i ka mālamalama, e kōkua ana i kou kino e hoʻomākaukau no ka hiamoe ʻana o ka pō. E ʻōlelo maikaʻi i ka ʻōwili ʻana ma kāu kelepona a hiki i kou hiamoe ʻana, a hoʻokipa i kahi maʻamau hiamoe maikaʻi.

Akā ʻaʻole pau nā pono o ka Loftie Clock. I ke kakahiaka, ʻaʻole ʻoe e hoʻāla koke ʻia, e hoʻāla mālie ʻia ʻoe e kahi ʻulaʻula e like me ka hikina o ka lā maoli. ʻO kēia kaʻina hana ala ala e hiki ai i kou kino ke hoʻololi a maʻalahi i ka lā, e waiho ana iā ʻoe i ka hōʻoluʻolu a hoʻōla hou.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Loftie Clock ʻo kāna "mode heluhelu." Inā makemake ʻoe e ʻimi i nā ʻaoʻao o kahi puke a i ʻole ka hopu ʻana i ka moʻolelo hou loa ma kāu papa, hāʻawi ka Loftie Clock i kahi kukui palupalu akā ʻaʻole e hoʻopilikia i kāu hiamoe. ʻAʻole e hoʻoluhi hou i kou mau maka ma lalo o ke kukui hana ʻino!

A mai poina kākou e pili ana i ka hoʻolālā. Hāʻawi ka Loftie Clock i ka nani a me ka minimalist aesthetic e hoʻokō i kēlā me kēia papa moe. ʻO kona hiʻohiʻona hiʻohiʻona e hoʻohui i kahi paʻi o ka nani i kou lumi moe ʻoiai e lawelawe pū ana ma ke ʻano he mea hana.

Me ka Loftie Clock e hoʻololi nei i kāu hana maʻamau i ke kakahiaka, he mea maʻamau wale nō ke noʻonoʻo e pili ana i nā ala ʻē aʻe e hoʻomaikaʻi ai i kāu mau hana i kēlā me kēia lā. E nānā i kā mākou ʻāpana Nīnau pinepine ma lalo no kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo a me nā hoʻopunipuni.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha ka Loftie Clock?

A: ʻO ka Loftie Clock kahi uaki hoʻāla hou i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i kahi ʻike ala ala ʻoi aku ka maluhia a me ka leʻaleʻa.

Nīnau: He aha nā hiʻohiʻona nui o ka Loftie Clock?

A: Hāʻawi ka Loftie Clock i kahi hoʻonohonoho makani i ka napoʻo ʻana o ka lā, kahi kukui ala ala i ka puka ʻana o ka lā, kahi ʻano heluhelu me ke kukui palupalu akā ʻālohilohi, a me kahi hoʻolālā liʻiliʻi liʻiliʻi.

Nīnau: Pehea e hoʻomaikaʻi ai ka Loftie Clock i ka maikaʻi o ka hiamoe?

A: Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā hiʻohiʻona kūlohelohe o ka lā, kōkua ka Loftie Clock i ka hoʻoponopono ʻana i ka uaki o loko o kou kino, e alakaʻi ana i kahi hiamoe hoʻomaha a hoʻomaha.

Nīnau: Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka Loftie Clock?

A: ʻAe, ʻae ka Loftie Clock iā ʻoe e koho mai nā ʻano kala like ʻole i hoʻoulu ʻia e nā wahi maoli, e ʻae iā ʻoe e hoʻopilikino i kāu ʻike ala ala.

Nīnau: He maʻalahi ka hoʻohana ʻana i ka Loftie Clock?

A: ʻOiaʻiʻo! Hoʻolālā ʻia ka Loftie Clock e lilo i mea hoʻohana, me nā mana intuitive a me kahi interface maʻalahi i hiki i kekahi ke haku.

E ʻike i ka ʻokoʻa Loftie Clock a hoʻololi i kāu hana maʻamau i ke kakahiaka i kahi kuʻuna maluhia a me ka ikaika. E ʻōlelo maikaʻi i nā puʻupuʻu koʻikoʻi a aloha i kahi ala mālie e ala ai. Mahalo kou kino iā ʻoe.