Hoʻokuʻu ʻo Cyberpunk 2077 2.0: Hoʻolaha nā Devs i nā mea hoʻohana PC e nānā i nā ʻōnaehana hoʻoluʻu CPU

By

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Phantom Liberty ma kahi o ke kihi, e lawe mai ana i kahi ala hou o ka kaulana i ka pāʻani 2020 Cyberpunk 2077. Ke hana luhi nei ʻo CD Projekt e hoʻihoʻi mai ka hoʻomaka ʻana o ka pōhaku mua, a ke koi nei nā mea hoʻomohala i nā mea hoʻohana PC e nānā. kā lākou ʻōnaehana hoʻoluʻu CPU i ka hoʻomākaukau ʻana no ka hoʻonui hou ʻana o Cyberpunk 2077 2.0.

Hoʻokahi mea hoʻomohala, ʻo Filip Pierściński, i lawe i Twitter e koʻikoʻi i ke koʻikoʻi o ka nānā ʻana i nā ʻōnaehana hoʻomaha CPU. Ua ʻōlelo ʻo ia e manaʻo ʻia ka hana ma kahi CPU 8-core a puni 90%, e koi ana i ka hāmeʻa i kona mau palena. No ka hōʻoia ʻana i kahi ʻike maʻalahi, ua ʻōlelo ʻo ia e holo i kahi hāmeʻa benchmark e like me Cinebench e nānā i ka paʻa o nā ʻōnaehana o nā mea hoʻohana.

ʻO nā poʻe i hōʻike i nā hopohopo e pili ana i ka hiki o kā lākou lako lako e mālama iā Cyberpunk 2077 2.0 a i ʻole Phantom Liberty i hōʻoia ʻia e Filip i nā ʻōlelo. I kēia manawa, ua hoʻokuʻu ʻo CD Projekt i kahi haʻihaʻi o nā mea pāʻani e manaʻo ai mai ka Phantom Liberty DLC, a me nā ʻike hou aʻe i hoʻokomo ʻia i ka manuahi Cyberpunk 2077 2.0 update.

Ke hoʻokokoke nei ka lā hoʻokuʻu no Phantom Liberty, ua manaʻo ʻia ʻo Cyberpunk 2077 e lohi wikiwiki. ʻOiai ʻaʻohe hoʻolālā no ka DLC hou aʻe, aia kahi sequel i nā hana, ʻoiai he liʻiliʻi nā kikoʻī e pili ana iā ia.

Hoʻokumu ka Cyberpunk 2077 2.0 i ka hauʻoli i waena o nā mea pā, e hōʻailona ana i ka lua o ka hoʻomaka ʻana no ka pāʻani. Me kāna mau ʻike hou a me nā hoʻomaikaʻi ʻana, ke kali nei nā mea pāʻani i ka hōʻea ʻana o ka mea hou.

Sources:

- Twitter (Filip Pierściński): @FilipPierciski – ʻO ka tweet a Filip Pierściński e pili ana i ka nānā ʻana i nā ʻōnaehana hoʻomaha: [loulou i tweet]

- CD Projekt: Hoʻopau kūhelu o Phantom Liberty DLC a me Cyberpunk 2077 2.0 update.