Hoʻolaha ʻo Tech YouTuber kaulana e kūʻai i ke kelepona ʻo Solana Saga Crypto

Ua ʻōlelo ʻo Tech influencer ʻo Marques Brownlee, i kapa ʻia ʻo MKBHD ma YouTube, e kūʻai aku i ke kelepona ʻo Solana Saga cryptocurrency. I loko o kāna loiloi, ua hōʻike ʻo Brownlee i ka hauʻoli ʻole i ke kelepona, me ka ʻōlelo ʻana ua hoʻonohonoho wale ʻia ʻo ia i ka waihona kālā cryptocurrency Solana a ua kaupalena ʻia nā hana no nā mea hoʻohana.

Ua hoʻohewa ʻo Brownlee i nā hiʻohiʻona ʻelua a me nā mana crypto o ka Solana Saga. Wahi a ia, he awelika ka maikaʻi o ka pahupaʻikiʻi, a ʻaʻole lawa ka nui o ka pākaukau no ke kelepona o kona nui. Hoʻohui hou, pili wale ka Solana Saga i ka blockchain Solana a ʻaʻole kākoʻo i nā kālā crypto kaulana e like me Bitcoin a i ʻole Ethereum.

Ua wehewehe ʻo ia i ke kelepona "ma mua o kona manawa" i ka maikaʻi loa a "pono ​​ʻole" no nā mea hoʻohana i kēlā me kēia lā i ka pōʻino. Me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ke kelepona a me ka maʻemaʻe o ka polokalamu polokalamu, ua ʻōlelo ʻo Brownlee ʻaʻole hiki i kēia mau mea ke hōʻoia i kāna kumukūʻai $600, ʻoiai inā loaʻa nā kelepona ʻē aʻe me nā hiʻohiʻona maikaʻi a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa.

Hele mai ka Solana Saga me ka Solana Mobile Stack, e hiki ai i nā polokalamu ke launa pū me ka blockchain Solana. Loaʻa pū kekahi i kahi vault hua a me kahi hale kūʻai d-apps e papa inoa ana i nā polokalamu crypto kaulana. Eia naʻe, e like me kā Brownlee, ʻaʻole hiki ke hoʻohana pono kēia mau hiʻohiʻona i ka hapa nui o nā mea hoʻohana.

ʻOiai ʻo Solana Saga e hoʻopiʻi niche i nā mea hoihoi cryptocurrency, manaʻo ʻo Brownlee e noʻonoʻo i nā koho ʻē aʻe e like me ka Pixel 7 a i ʻole ka Pixel 8 e hiki mai ana, e hāʻawi ana i ka waiwai ʻoi aku ka maikaʻi no ke kālā a me nā hiʻohiʻona maʻalahi.

