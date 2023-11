Loaʻa iā Warren Buffett iā Walmart?

Ua hoʻolaha ʻia nā lono e pili ana i ka mea hoʻopukapuka kaulana ʻo Warren Buffett a me kāna ʻōlelo ʻia nona ka hale kūʻai nui Walmart. ʻOiai ʻo ia kekahi o nā mea hoʻopukapuka kūleʻa loa i ka mōʻaukala, nānā pono ʻia nā neʻe a pau o Buffett e nā mea hoihoi kālā a me nā mea hoʻopukapuka. Eia naʻe, he mea nui e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo moʻolelo i ka wā e pili ana i kēia mau koi.

ʻO ka ʻoiaʻiʻo ma hope o nā lono

Kūlike ʻole i ka manaʻo kaulana, ʻaʻole iā Warren Buffett iā Walmart. ʻOiai ʻo Berkshire Hathaway ka ʻoihana hoʻopukapuka ʻo Buffett, e paʻa i kahi kōpili o nā ʻoihana, ʻaʻole ʻo Walmart i waena o lākou. Ua hoʻokomo ʻo Berkshire Hathaway i nā ʻoihana like ʻole, me ka ʻinikua, nā pono hana, a me nā mea kūʻai aku, akā ʻaʻole ʻo Walmart kahi ʻāpana o kā lākou paʻa.

NPP

Nīnau: ʻO wai ʻo Warren Buffett?

A: ʻO Warren Buffett he kanaka nui ʻoihana ʻAmelika, mea hoʻopukapuka kālā, a he philanthropist. ʻO ia ka pelekikena a me Luna Nui o Berkshire Hathaway, he hui hoʻopaʻa hui multinational.

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart ka hui kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, e hana ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai. Uaʻikeʻia no ka nui o nā huahana a me nā kumukūʻai hoʻokūkū.

Nīnau: No ke aha he lono e pili ana iā Warren Buffett iā Walmart?

A: E ala mai paha nā lono ma muli o ka hui ʻana o Warren Buffett a me Walmart me nā hoʻopukapuka kūleʻa. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ka hilinaʻi ʻana i ka ʻike pololei a me nā kumu i hōʻoia ʻia e pale aku i ka hoʻolaha ʻana i ka ʻike kuhi hewa.

Nīnau: He aha kekahi mau hui a Warren Buffett?

A: ʻO Berkshire Hathaway, ma lalo o ke alakaʻi ʻana a Warren Buffett, nona nā kuleana koʻikoʻi i nā hui like ʻole, me Coca-Cola, American Express, Apple, a me Bank of America.

ʻOiai e hahai nui ʻia nā hoʻoholo hoʻopukapuka kālā a Warren Buffett e nā mea he nui, he mea nui ia e hilinaʻi i ka ʻike pololei. I kēia hihia, he wahaheʻe ka ʻōlelo a Buffett nona Walmart. Ma ke ʻano he mea hoʻopukapuka kālā, ua hana ʻo Buffett i nā koho hoʻolālā i kōkua i kona kūleʻa, akā ʻaʻole ʻo Walmart i waena o kāna mau paʻa. Manaʻo mau e hōʻoia i ka ʻike mai nā kumu hilinaʻi ma mua o ka huki ʻana i nā manaʻo e pili ana i ka ʻona waiwai.