Loaʻa iā Walmart nā Menards?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻolaha ʻia nā lono e pili ana i ka mana o Menards, kahi hale kūʻai hoʻomaikaʻi hale kaulana i ʻAmelika Hui Pū ʻIa. ʻO kekahi manaʻo kuhihewa maʻamau ʻo Walmart, ka mea kūʻai nui, nona nā Menards. Eia naʻe, he wahaheʻe kēia koi. ʻAʻole iā Walmart nā Menards, a ʻo nā hui ʻelua he hui kaʻawale loa.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka mea nona nā Menards?

A: ʻO Menards kahi hui i mālama pilikino ʻia e ka ʻohana Menard. ʻO John Menard Jr., ka mea nāna i hoʻokumu i Menards, ʻo ia ka mea nona ka hapa nui a lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he pelekikena a me Luna Nui o ka hui.

Nīnau: He lālā ʻo Menards o Walmart?

A: ʻAʻole, ʻaʻole ʻo Menards kahi lālā o Walmart. Hoʻohana kūʻokoʻa ia a ʻaʻole pili pū me Walmart ma kekahi ʻano.

Nīnau: Aia kekahi mau pilina ma waena o Menards a me Walmart?

A: ʻOiai ʻo Menards a me Walmart nā hui kūʻai kūʻai ʻelua, ʻaʻohe pilina pololei a i ʻole ka mana like ʻana ma waena o lāua. Hoʻokūkū lākou i nā ʻāpana mākeke like ʻole, me nā Menards e kālele ana i nā huahana hoʻomaikaʻi home a me Walmart e hāʻawi ana i kahi ākea o nā mea kūʻai maʻamau.

Nīnau: No ke aha i manaʻo ai nā kānaka iā Walmart nā Menards?

A: Hiki ke huikau ma muli o ka ʻike ʻana o Walmart a me Menards i nā kaulahao kūʻai kaulana ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Eia kekahi, manaʻo paha kekahi poʻe e pili ana nā hui nui i ka ʻoihana like, akā ʻaʻole kēia ka hihia.

Nīnau: Aia kekahi mau mea like ma waena o Menards a me Walmart?

A: Hana nā Menards a me Walmart ma ke ʻano he mea kūʻai kūʻai pahu nui, e hāʻawi ana i nā ʻano huahana like ʻole i nā mea kūʻai. Eia nō naʻe, ʻokoʻa kā lākou mau huahana huahana, nā mākeke kūʻai, a me nā ʻano nona.

I ka hopena, he mea nui e wehewehe ʻaʻole iā Walmart nā Menards. ʻO nā lono e hōʻike ana i kahi pilina like ʻole he kumu ʻole. He hui kūʻokoʻa ʻo Menards e ka ʻohana Menard, ʻoiai ʻo Walmart e hana ana ma lalo o kāna kuleana a me ka hoʻokele. He mea koʻikoʻi ka hilinaʻi ʻana i ka ʻike pololei a pale i ka hoʻolaha ʻana i nā ʻōlelo hoʻopunipuni e pili ana i ka ʻoihana ʻoihana.