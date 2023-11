Loaʻa iā Walmart iā Lowes?

Ua hoʻolaha ʻia nā lono e pili ana i ka loaʻa ʻana o Lowe's, ka hale kūʻai hoʻomaikaʻi hale kaulana, na Walmart, ka hui kūʻai multinational. ʻO kēia mau manaʻo noʻonoʻo i hoʻāla i ka ʻimi a me ka huikau ma waena o nā mea kūʻai aku a me nā loea ʻoihana like. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā kikoʻī a e hoʻomālamalama i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o kēia ʻōlelo ʻia.

ʻO ka mea mua a me ka mea nui, he mea nui e wehewehe ʻaʻole iā Walmart iā Lowe's. E like me ka manawa i kākau ʻia ai, noho ʻo Lowe i hui kūʻokoʻa, e hana kaʻawale ana mai Walmart. ʻOiai ʻo nā ʻoihana ʻelua he mau mea pāʻani nui i ka ʻoihana kūʻai, he ʻokoʻa lākou me kā lākou hoʻokele ponoʻī, hana, a me nā hoʻolālā.

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai. ʻO ia kekahi o nā ʻoihana nui loa ma ka honua ma ka loaʻa kālā.

Nīnau: He aha ka Lowe's?

A: ʻO Lowe's kahi hui kūʻai kūʻai kūikawā i nā huahana a me nā lawelawe hoʻomaikaʻi home. Hoʻohana ia i kahi kaulahao o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka home a me nā hale kūʻai mea hana ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Kanada, a me Mexico.

Nīnau: No ke aha i loaʻa ai nā lono e pili ana iā Walmart i ka loaʻa ʻana o Lowe's?

A: ʻAʻole maʻamau ka lono e pili ana i ka loaʻa ʻana i ka honua ʻoihana. Hiki iā lākou ke ala mai ma muli o nā kumu like ʻole, e like me ka noʻonoʻo ʻana o ka mākeke, nā ʻano ʻoihana, a i ʻole ka kuhi hewa ʻole.

ʻOiai he mea kūpono paha ka manaʻo o Walmart e loaʻa iā Lowe's i kekahi, pono e hilinaʻi i nā kumu hilinaʻi a me nā hoʻolaha kūhelu e hōʻoia i kēlā mau koi. I kēia manawa, ʻaʻohe mea hōʻike nui a i ʻole nā ​​ʻōlelo kūhelu e kākoʻo i ka manaʻo i loaʻa iā Walmart a i ʻole ke kaʻina o ka loaʻa ʻana o Lowe's.

I ka hopena, ʻaʻole iā Walmart iā Lowe. Pono e lawe ʻia kēia mau lono me kahi hua paʻakai a hiki i ka hōʻoia ʻana e nā kumu hilinaʻi. Ke hoʻomau nei ʻo Walmart a me Lowe i ka hana kūʻokoʻa, e lawelawe ana i kā lākou kumu kūʻai aku me kā lākou mau makana kūikawā a me nā hoʻolālā.