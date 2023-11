Loaʻa iā Walmart iā AutoZone?

I kēia mau makahiki i hala iho nei, aia kekahi huikau a me nā manaʻo e pili ana i ka kuleana o AutoZone, kahi ʻāpana kaʻa kaulana a me nā mea kūʻai aku. ʻO kekahi kuhi hewa maʻamau ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, nona ka AutoZone. Eia naʻe, ʻaʻole kēia ka hihia. ʻAʻole iā Walmart ka AutoZone, a he mau hui kaʻawale nā ​​hui ʻelua.

He hui kālepa lehulehu ʻo AutoZone e hana kūʻokoʻa ana mai Walmart. Ua hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1979 a ua lilo ia i mea kūʻai nui loa o nā ʻāpana kaʻa aftermarket a me nā mea pono ma United States. Me nā hale kūʻai 6,000 a puni ka ʻāina, ua hoʻokumu ʻo AutoZone iā ia iho ma ke ʻano he huakaʻi hele no ka poʻe hoihoi kaʻa a me nā mīkini DIY.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo Walmart kahi mea kūʻai nui e lawelawe ana i nā ʻano hale kūʻai, me nā supermarkets, hypermarkets, a me nā hale kūʻai. ʻOiai ke kūʻai aku nei ʻo Walmart i nā huahana kaʻa, e like me ka aila kaʻa, nā ʻeke kaʻa, a me nā kaʻa, ʻaʻole nona AutoZone a i ʻole nā ​​​​mea kūʻai ʻāpana kaʻa nui ʻē aʻe.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā ʻāpana kaʻa ma Walmart?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Walmart i kahi koho o nā ʻāpana kaʻa a me nā mea pono. Eia nō naʻe, no kahi ākea ākea a me ka loea kūikawā, ʻo AutoZone a me nā hale kūʻai kaʻa i hoʻolaʻa ʻia he koho ʻoi aku ka maikaʻi.

Nīnau: Aia kekahi mau pilina ma waena o Walmart a me AutoZone?

A: ʻOiai ʻaʻohe pilina kuleana ma waena o nā hui ʻelua, pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo AutoZone a me Walmart ka pilina ʻoihana ma ke ʻano he mea hoʻolako a me nā mea hoʻolaha.

Nīnau: He lālā ʻo AutoZone o Walmart?

A: ʻAʻole, ʻaʻole ʻo AutoZone kahi lālā o Walmart. Ke hana nei ia ma ke ʻano he hui kūʻokoʻa me kāna hoʻokele ponoʻī a me nā mea kuleana.

I ka hopena, ʻaʻole iā Walmart iā AutoZone. He ʻokoʻa nā hui ʻelua i ka ʻoihana kūʻai kūʻai, me AutoZone kūikawā i nā ʻāpana kaʻa a me nā mea pono ʻoiai hāʻawi ʻo Walmart i kahi ākea o nā huahana, me kekahi mau mea kaʻa. He mea nui ka wehewehe ʻana i kēia mau manaʻo kuhihewa e hōʻoia i ka hāʻawi ʻia ʻana o ka ʻike pololei i waena o nā mea kūʻai aku a me nā mea hoihoi.