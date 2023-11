Loaʻa iā Walmart kahi panakō?

I nā makahiki i hala iho nei, ua lilo ʻo Walmart i mea ikaika i ka ʻoihana kūʻai, hāʻawi i kahi ākea o nā huahana a me nā lawelawe i nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, ʻoiai ka nui o kona hiki ʻana, aia kekahi manaʻo kuhihewa ʻo Walmart nona kahi panakō. E ʻimi kākou i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o kēia ʻōlelo a e ʻimi i nā ʻoiaʻiʻo.

ʻO ka mea mua a me ka mea nui, he mea nui e wehewehe ʻaʻole ʻo Walmart kahi panakō. ʻOiai ke hāʻawi nei ka mea kūʻai nui i nā lawelawe kālā i kāna mau mea kūʻai aku, e like me ka hoʻoili kālā, ka hōʻoia kālā, a me nā kāleka hōʻaiʻē i uku mua ʻia, ʻaʻohe ona waihona kālā ponoʻī. Akā, hui pū ʻo Walmart me nā hui kālā e hoʻolako i kēia mau lawelawe.

Hoʻohana nui ʻia nā lawelawe kālā a Walmart ma o ka launa pū ʻana me nā panakō like ʻole a me nā mea lawelawe kālā. No ka laʻana, ua hui pū lākou me Green Dot Corporation e hāʻawi i ka Walmart MoneyCard, kahi kāleka hōʻaiʻē uku mua e hiki ai i nā mea kūʻai ke mālama pono i kā lākou kālā. Eia hou, ua hui pū ʻo Walmart me MoneyGram e hiki ai i nā mea kūʻai ke hoʻouna a loaʻa i nā hoʻoili kālā i loko o ka hale kūʻai.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe i kahi waihona kālā ma Walmart?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hāʻawi ʻo Walmart i nā lawelawe panakō kuʻuna a ʻae paha i nā mea kūʻai aku e wehe i nā waihona waihona. Eia nō naʻe, hāʻawi lākou i nā lawelawe kālā ʻē aʻe e like me ka check cashing a me nā kāleka hōʻaiʻē prepaid.

Nīnau: Ua palekana a hilinaʻi paha nā lawelawe kālā o Walmart?

A: ʻAe, kākoʻo ʻia nā lawelawe kālā a Walmart e nā hoa kaulana a mālama i nā kūlana hoʻoponopono koʻikoʻi. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻana a heluhelu i nā ʻōlelo a me nā kūlana ma mua o ka hoʻohana ʻana i kekahi lawelawe kālā.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa kahi hōʻaiʻē mai Walmart?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hāʻawi pololei ʻo Walmart i nā hōʻaiʻē. Inā makemake ʻoe i kahi hōʻaiʻē, ʻōlelo ʻia e ʻimi i nā koho i hāʻawi ʻia e nā panakō kuʻuna a i ʻole nā ​​​​hui kālā ʻē aʻe.

I ka hopena, ʻoiai ke hāʻawi nei ʻo Walmart i kahi ʻano lawelawe kālā i kāna mau mea kūʻai aku, ʻaʻohe ona waihona kālā. Akā, hui pū nā hui kūʻai nui me nā ʻoihana kālā paʻa e hoʻolako i kēia mau lawelawe. Pono e hoʻomaopopo i ka ʻokoʻa ma waena o nā hāʻawi kālā a Walmart a me nā lawelawe panakō kuʻuna e hana i nā hoʻoholo ʻike e pili ana i kāu mau pono kālā.