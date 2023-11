Loaʻa iā Walmart kekahi mea e like me prime?

I ka honua o ke kūʻai pūnaewele, ua like ʻo Amazon Prime me ka ʻoluʻolu a me nā pōmaikaʻi. Me kāna hoʻouna wikiwiki ʻana, nā kuʻikahi kūʻokoʻa, a me ke komo ʻana i nā lawelawe streaming, ʻaʻole ia he mea kupanaha no ka nui o nā mea kūʻai aku i holo mai e lilo i lālā Prime. Akā pehea ʻo Walmart? Loaʻa i ka mea kūʻai nui kahi makana like e hoʻokūkū me Amazon Prime? E ʻike kākou.

Walmart+: He mea hoʻokūkū mua?

Ua hoʻokumu ʻo Walmart i kāna lawelawe inoa inoa ʻo Walmart + i Kepakemapa 2020. ʻOiai ke manaʻo nei e hāʻawi i kahi ʻike like me Amazon Prime, aia kekahi mau ʻokoʻa nui. Hāʻawi ʻo Walmart+ i ka hāʻawi manuahi ʻole ʻole ma nā mea kūpono mai nā hale kūʻai, nā uku wahie, a me ka ʻoluʻolu o Scan & Go i nā hale kūʻai koho. Eia naʻe, ʻaʻole ia e hoʻokomo i nā lawelawe streaming e like me Amazon Prime Video a i ʻole ke mele mele.

NPP:

1. Ehia ke kumukuai o Walmart+?

Ua kūʻai ʻia ka lālā o Walmart+ ma $12.95 i kēlā me kēia mahina a i ʻole $98 i kēlā me kēia makahiki, ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka uku makahiki o Amazon Prime he $119.

2. Loaʻa iā Walmart+ ma nā wahi a pau?

Loaʻa ʻo Walmart+ ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, akā ʻokoʻa paha ka loaʻa ʻana o kekahi mau hiʻohiʻona ma muli o kou wahi.

3. He aha nā pōmaikaʻi o Walmart+?

Hāʻawi ʻo Walmart+ i ka hāʻawi manuahi ʻole ʻana ma nā mea kūpono, nā uku wahie ma nā hale hoʻokele kino e komo ai, a me ka ʻoluʻolu o Scan & Go no ke kūʻai ʻana i loko o ka hale kūʻai.

4. Hiki iaʻu ke hoʻopau i kaʻu lālā Walmart+?

ʻAe, hiki iā ʻoe ke kāpae i kāu lālā Walmart+ i kēlā me kēia manawa. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki ke hoʻihoʻi ʻia nā uku lālā.

Ka Hopena:

ʻOiai ke hāʻawi nei ʻo Walmart + i kekahi mau pōmaikaʻi e hiki ke hoʻokūkū iā Amazon Prime, hāʻule ia i nā ʻōlelo o nā lawelawe streaming. Inā ʻoe e ʻimi nui nei i ka hoʻouna wikiwiki ʻana a me nā pono hale kūʻai, ʻo Walmart+ paha kahi koho kūpono. Eia nō naʻe, inā makemake ʻoe i kahi pūʻulu piha piha e pili ana i ka leʻaleʻa streaming, ʻo Amazon Prime ke koho nui loa. ʻO ka hope loa, ʻo ka hoʻoholo ʻana ma waena o nā mea ʻelua e hilinaʻi i kāu mau makemake pilikino a me nā pono.