Ua pau anei ka ma'i ma'i COVID?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu ma ka honua holoʻokoʻa, ua lilo ka hoʻomohala ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā kano i mea koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i ka maʻi. Me nā miliona o ka poʻe e loaʻa ana i kā lākou mau maʻi, ua kū mai nā nīnau e pili ana i ka lōʻihi o ka pale ʻana i ke kano. Ua pau anei ka maʻi maʻi COVID i ka manawa? E ʻimi kākou i kēia kumuhana a hoʻomālamalama i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ke ʻano o ka lāʻau lapaʻau?

ʻO ka mana o ka lāʻau lapaʻau e pili ana i ka hiki o ka lāʻau lapaʻau ke pale aku i ka maʻi a i ʻole ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka paʻakikī o ka maʻi i nā poʻe i hoʻopaʻa ʻia. Hoʻohālikelike ʻia ia ma o nā hoʻokolohua lapaʻau a hōʻike i ka pākēneka o ka emi ʻana o ka maʻi ma waena o nā poʻe i hoʻohālikelike ʻia me nā poʻe i hoʻopaʻa ʻole ʻia.

Ua pau anei ke kano kano COVID?

ʻOiai ʻo ia ke ʻano o ka hoʻomaka ʻana o ke kano kano, hōʻike nā hōʻike i kēia manawa e hāʻawi nā lāʻau lapaʻau COVID-19 i ka pale ikaika mai ka maʻi koʻikoʻi, ka haukapila, a me ka make. Eia naʻe, ke aʻo ʻia nei ka lōʻihi o kēia pale. He mea nui e hoʻomaopopo i ka manaʻo o ka lāʻau lapaʻau "ʻaʻahu ʻole" ʻaʻole ia e manaʻo e lilo ka lāʻau lapaʻau i mea ʻole ma hope o kekahi manawa. Akā, e pili ana i ka pono o ka booster shots a i ʻole nā ​​​​mea hou aʻe e mālama ai i ka pale maikaʻi loa mai nā ʻano hou a i ʻole ka emi ʻana o ka pale ʻana i ka manawa.

He aha nā mea e hoʻopili ai i ka lōʻihi o ka lāʻau lapaʻau?

Hiki i kekahi mau kumu ke hoʻololi i ka lōʻihi o ka pale ʻana i ke kano. Hoʻopili kēia i ke ʻano kano kikoʻī, ka pane ʻana o ke kanaka, ke ʻano o nā ʻano hou, a me ka pae holoʻokoʻa o ka hoʻoili ʻia ʻana o ka maʻi i loko o kahi kaiāulu. He mea koʻikoʻi ka noiʻi ʻana a me ka ʻikepili ʻikepili maoli i ka hoʻoholo ʻana i ka hopena lōʻihi o nā kano COVID-19.

Pono anei nā pana hoʻoikaika?

Ke puka mai nei nā ʻano hou a hoʻomau ka ulu ʻana o ka maʻi virus, ke ʻimi ikaika ʻia nei ka pono o nā pana booster. Hiki i nā pana booster ke kōkua i ka hoʻonui ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka pale ʻana i ke kano, ʻoi aku ka nui o ka pale ʻana i nā maʻi hou e pale ʻole i ka pane ʻana o ka pale i hana ʻia e ka pūʻulu kano mua. Ke nānā pono nei nā luna olakino a me nā mea hana kano i ke kūlana a hoʻomākaukau no nā hoʻolaha hoʻoikaika ikaika inā pono lākou.

I ka hopena, ʻoiai ke aʻo ʻia nei ka lōʻihi o ka pale ʻana i ka maʻi maʻi COVID-19, hōʻike nā hōʻike i kēia manawa e hāʻawi nā lāʻau lapaʻau i ka pale koʻikoʻi a lōʻihi i ka maʻi koʻikoʻi. E hāʻawi ka noiʻi a me ka nānā ʻana i nā ʻike koʻikoʻi i ka pono o nā pana booster a me ka lōʻihi holoʻokoʻa o ka pale ʻana i ka maʻi maʻi. I kēia manawa, he mea koʻikoʻi ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka mask, ka hele ʻana o ka nohona, a me ka hoʻomaʻemaʻe lima maʻamau, e hōʻemi hou i ka hopena o ka maʻi a me ka lawe ʻana.