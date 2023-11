Hiki i ka bivalent booster ke pale i ka Covid lōʻihi?

Ke hoʻomau nei ka honua i ka hakakā ʻana me ka maʻi maʻi Covid-19 e hoʻomau nei, ke hana luhi nei nā ʻepekema a me nā mea noiʻi e ʻimi i nā ala kūpono e hakakā ai i ka maʻi a me nā hopena lōʻihi. ʻO kahi hopena kūpono i loaʻa hou i ka manaʻo ʻo ia ka bivalent booster, kahi kolu o ka nui o ka maʻi Covid-19. Akā ke kōkua maoli nei kēia pana booster i ka pale ʻana iā Covid lōʻihi?

ʻO Long Covid, i kapa ʻia ʻo post-acute sequelae o ka maʻi SARS-CoV-2 (PASC), e pili ana i kahi kūlana e ʻike ai ka poʻe i nā hōʻailona mau a me nā hoʻopiʻi ma hope o ka hoʻi ʻana mai ka maʻi mua. Hiki i kēia mau hōʻailona mai ka luhi a me ka noe o ka lolo a hiki i nā pilikia hanu a me ka pōʻino o ke kino. Me ka piʻi ʻana o nā hihia i hōʻike ʻia o Covid lōʻihi, ʻo ka ʻimi ʻana i nā ala e pale aku ai i kona hanana ʻana ua lilo i mea nui.

ʻO ka bivalent booster, i ʻōlelo ʻia ʻo ke kolu o ke kolu a i ʻole ka booster pana, he ʻano hou ia o ka maʻi Covid-19 i hāʻawi ʻia i nā poʻe i hoʻopau i kā lākou ʻano hoʻomaʻamaʻa mua. Ke manaʻo nei kēia booster e hoʻonui i ka pane ʻana a hāʻawi i ka pale hou mai ka maʻi maʻi, me kāna mau ʻano like ʻole.

Wahi a nā noiʻi hou a me ka ʻikepili mua, ʻike ʻia ka bivalent booster e hōʻemi i ka hopena o nā maʻi breakthrough a me nā maʻi koʻikoʻi i hoʻokumu ʻia e Covid-19. Eia nō naʻe, ke noiʻi ʻia nei kāna kuleana i ka pale ʻana iā Covid lōʻihi. ʻOiai hiki ke kōkua ka booster i ka hōʻemi ʻana i ka nui o Covid lōʻihi, pono hou ka noiʻi e hoʻokumu i kahi loulou.

I ka hopena, ʻoiai ke hōʻike nei ka bivalent booster i ka hoʻohiki i ka hōʻemi ʻana i ka hopena o nā maʻi maʻi a me nā maʻi koʻikoʻi, ʻaʻole maopopo ka hiki ke pale i ka lōʻihi o Covid. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ke aʻo ʻana i nā hopena lōʻihi o Covid-19 a me ka maikaʻi o nā pana booster, he mea koʻikoʻi ia e hahai i nā alakaʻi olakino olakino, e komo pū ana i ka pale ʻana, ka ʻaʻahu ʻana i ka mask, a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka maʻemaʻe maikaʻi, e pale iā mākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka maʻi. .