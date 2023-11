Loaʻa iā iPhone kahi luna polokalamu?

I loko o ka honua e ulu nei o nā smartphones, ua hoʻokūpaʻa ʻia ka iPhone iā ia iho ma ke ʻano he alakaʻi ma ke ʻano o ka hoʻolālā, hana, a me ka ʻike mea hoʻohana. Me kona ʻano hiʻona a me ka hana maʻemaʻe, ʻaʻole ia he mea kupanaha no ka koho ʻana o nā miliona o ka poʻe a puni ka honua i ka iPhone i kā lākou mea makemake. Eia naʻe, hoʻokahi nīnau e kū pinepine ana ma waena o nā mea hoʻohana iPhone inā paha he mana app ka polokalamu.

He aha ka luna polokalamu?

ʻO kahi luna polokalamu, ʻike ʻia hoʻi he luna noi, he mea hana e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻokele a hoʻonohonoho i nā noi i kau ʻia ma kā lākou hāmeʻa. Hāʻawi ia i nā hiʻohiʻona e like me ka hoʻokomo ʻana o ka app, uninstallation, updates, a me ka mālama mālama. Loaʻa pinepine ʻia nā mana app ma nā polokalamu Android, akā ʻo ko lākou hele ʻana ma iPhones he kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa.

Loaʻa i ka iPhone kahi luna polokalamu?

Kūlike ʻole i ka manaʻo kaulana, aia ka iPhone i kahi mana app, ʻoiai ma kahi ʻano ʻokoʻa. Ma kahi o kahi mana mana kūʻokoʻa, hoʻokomo ka iPhone i nā hiʻohiʻona hoʻokele app i loko o kāna papa kuhikuhi. ʻO ia ke ʻano hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i nā ʻano like ʻole o kā lākou mau noi i hoʻokomo ʻia me ka ʻole o ka pono o kahi polokalamu kaʻawale.

Pehea e komo ai i ka luna polokalamu ma kahi iPhone?

No ke komo ʻana i ka luna polokalamu ma kahi iPhone, hiki i nā mea hoʻohana ke hahai i kēia mau ala maʻalahi:

1. Wehe i ka polokalamu "Setting" ma kāu iPhone.

2. E kaomi i lalo a kaomi i ka "General."

3. Ma ka papa kuhikuhi "General", e kaomi i ka "iPhone Storage" a i ʻole "iPad Storage," ma muli o kāu kelepona.

4. Maʻaneʻi, e loaʻa iā ʻoe kahi papa inoa o nā noi a pau i kau ʻia ma kāu iPhone.

5. E kaomi ma luna o kekahi polokalamu e nānā i ka ʻike kikoʻī, me kona nui, nā palapala a me ka ʻikepili, a me nā koho e hoʻoiho a holoi paha i ka app.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe i nā polokalamu mai ka luna polokalamu ma kahi iPhone?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke wehe i nā polokalamu mai ka luna app ma ke kaomi ʻana i ka app makemake a koho i ke koho "Delete App".

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻonui i nā polokalamu mai ka luna polokalamu ma kahi iPhone?

A: ʻAʻole, hoʻokele ʻia nā mea hou ma o ka App Store. Eia naʻe, hāʻawi ka luna polokalamu i ka ʻike e pili ana i nā mea hou i loaʻa a hiki iā ʻoe ke hoʻokuʻu i nā polokalamu e hoʻokuʻu i kahi waiho.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole i loaʻa i ka iPhone kahi app manager app standalone, hāʻawi ia i nā hiʻohiʻona hoʻokele app i loko o kāna papa kuhikuhi. Hāʻawi kēia i nā mea hoʻohana e hoʻomalu a hoʻonohonoho pono i kā lākou mau noi i hoʻonohonoho pono ʻia. No laila, inā he mea hoʻohana iPhone ʻoe e nānā ana e hoʻokele i kāu mau polokalamu, e ʻoluʻolu e loaʻa koke nā mea pono i kou manamana lima.