He ʻano keiki ka iPhone?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, ʻaʻole ia he mea kupanaha ke ʻike nui ʻia nā keiki i nā kelepona a me nā papa. Me kā lākou mau kikowaena intuitive a me nā hale kūʻai app nui, ua lilo kēia mau mea i kumu maʻamau o ka leʻaleʻa a me ka hoʻonaʻauao no nā keiki. Eia naʻe, hopohopo pinepine nā mākua e pili ana i nā pilikia e pili ana i ke komo palena ʻole i kēia mau mea hana. Ma laila kahi e pāʻani ai ka "mode keiki" - kahi hiʻohiʻona e manaʻo e hana i kahi kaiapuni palekana a mālama ʻia no nā keiki e hoʻohana i nā kelepona a i ʻole nā ​​​​papa.

He aha ke ʻano keiki?

ʻO ke ʻano keiki, ʻike ʻia ʻo ka mana makua a i ʻole ka laka keiki, kahi hiʻohiʻona e hiki ai i nā mākua ke kaupalena a nānā i nā hana a kā lākou keiki ma kahi hāmeʻa. Loaʻa maʻamau i nā hiʻohiʻona e like me nā kānana maʻiʻo kūpono i ka makahiki, nā palena manawa, a me nā kaohi ʻana i kekahi mau polokalamu a pūnaewele paha. ʻO ke ʻano keiki ka manaʻo e hana i kahi kaulike ma waena o ka ʻae ʻana i nā keiki e ʻimi a aʻo kūʻokoʻa me ka hōʻoia ʻana i ko lākou palekana a maikaʻi hoʻi i ka honua kikohoʻe.

He ʻano keiki ka iPhone?

ʻAe, he ʻano keiki ka iPhone, ʻoiai ʻaʻole ia i kapa ʻia ʻo "kid mode." Akā, hāʻawi ʻo Apple i kahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo "Screen Time" e lawelawe ana i kahi kumu like. Hiki i nā mākua ke kau i nā palena o ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu, kānana maʻiʻo, a hoʻopaʻa i ke komo ʻana i kekahi mau hiʻohiʻona a i ʻole nā ​​polokalamu. Hāʻawi ia i kahi pūʻulu piha o nā mea hana e hoʻokele ai i ka hoʻohana ʻana i ka hāmeʻa a ke keiki a hōʻoia i kahi ʻike kamepiula palekana.

Pehea e hiki ai i ka Screen Time ma iPhone?

No ka hiki ʻana i ka Time Screen ma kahi iPhone, e hahai i kēia mau hana:

1. E wehe i ka polokalamu Settings.

2. E kaomi i lalo a kaomi i ka "Screen Time."

3. E kaomi i ka "Huli i ka manawa pale."

4. E koho "ʻO kēia kaʻu keiki iPhone" aiʻole "ʻO kēia kaʻu iPhone."

5. E hoʻonoho i ka passcode āu i ʻike ai.

6. Hoʻopilikino i nā hoʻonohonoho e like me kāu makemake.

Loaʻa ka manawa pale ma nā iPhones āpau?

Loaʻa ka manawa pale ma nā iPhone e holo ana i ka iOS 12 a i ʻole ma hope. Eia naʻe, ʻokoʻa paha nā hiʻohiʻona a me nā hoʻonohonoho ma muli o ke ʻano o ka hāmeʻa a me ka mana o iOS.

Panina

Me ka piʻi nui ʻana o nā smartphones a me nā papa i ke ola o nā keiki, he mea koʻikoʻi i nā mākua ke loaʻa nā mea hana e hōʻoia ai i kahi kaiapuni kamepiula palekana a hoʻomalu ʻia. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa i ka iPhone kahi "mode keiki," hāʻawi ka hiʻohiʻona Screen Time i kahi pūʻulu piha o nā mea hana mana makua. Ma ka ʻae ʻana i ka Time Screen a me ka hoʻopilikino ʻana i nā hoʻonohonoho, hiki i nā mākua ke hana i kahi kaulike ma waena o ka ʻae ʻana i kā lākou mau keiki e ʻimi i ka honua kikohoʻe a me ka hōʻoia ʻana i ko lākou palekana.