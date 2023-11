E hoʻokaʻawale paha ka hoʻomanaʻo i ka holoi ʻana i nā memo kikokikona?

I kēia au kikohoʻe i kēia mau lā, ua lilo kā mākou smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Hoʻohana mākou iā lākou no ka kamaʻilio, ʻoliʻoli, a me ke kōkua pilikino. Eia nō naʻe, ke hilinaʻi nui nei mākou i kā mākou mau polokalamu, ʻike pinepine mākou iā mākou iho e holo ana i waho o kahi waihona. ʻO kahi nīnau maʻamau e ala mai inā hiki i ka holoi ʻana i nā leka uila ke hoʻokuʻu i ka hoʻomanaʻo ma kā mākou kelepona. E luʻu kākou i kēia kumuhana a ʻike i ka ʻoiaʻiʻo.

ʻO ka hoʻomaopopoʻana i nā kumu

Ke kamaʻilio nei mākou e pili ana i ka hoʻomanaʻo ma kā mākou smartphones, ke ʻōlelo nei mākou i ka hiki ke mālama i loko. ʻO kēia kahi e mālama ʻia ai kā mākou mau polokalamu, nā kiʻi, nā wikiō, a me nā memo. ʻO ka holoi ʻana i nā memo kikokikona hiki ke hoʻokuʻu i kekahi wahi i loko o kēia waihona i loko, akā ʻokoʻa ka nui o ka wahi i hoʻihoʻi ʻia ma muli o nā kumu he nui.

ʻEhia ka nui o ka hakahaka o nā memo kikokikona?

He liʻiliʻi ka nui o nā memo kikokikona i hoʻohālikelike ʻia me nā faila media ʻē aʻe. Lawe ʻia kēlā me kēia memo i hoʻokahi kilobytes o ka hakahaka, no laila ʻaʻole hiki ke hoʻololi ʻia ka holoi ʻana i hoʻokahi memo. Eia nō naʻe, inā loaʻa iā ʻoe ka nui o nā memo a i ʻole nā ​​​​mea hoʻopili multimedia, hiki ke hōʻiliʻili ka wahi i noho ʻia i ka manawa.

E hoʻokaʻawale mau paha ka hakahaka i ka holoi ʻana i nā memo?

Ke holoi ʻoe i kahi memo, hoʻoneʻe ʻia ia i kahi waihona "Trash" a i ʻole "Deleted Items", kahi e waiho ai no kekahi manawa ma mua o ka holoi ʻia ʻana. I loko o kēia manawa, noho mau ka memo ma kāu kelepona. No ka hoʻokaʻawale maoli ʻana i ka hakahaka, pono ʻoe e hoʻokaʻawale i ka ʻōpala a i ʻole e holoi mau i nā memo.

NPP

Nīnau: E pili ana anei ka holoi ʻana i nā memo i ka hana o kaʻu kelepona?

A: ʻAʻole e hoʻopili pololei ʻia ka hana o kāu kelepona i ka holoi ʻana i nā memo. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻokuʻu ʻana i kahi waihona hiki ke hoʻomaikaʻi pololei i ka hana ma ka ʻae ʻana i kāu hāmeʻa e holo mālie.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻihoʻi hou i nā memo kikokikona i holoi ʻia?

A: I kekahi mau hihia, hiki ke hoʻihoʻi hou i nā memo i holoi ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu kūikawā. Eia nō naʻe, pili kēia i nā kumu like ʻole e like me ka hāmeʻa, ʻōnaehana hana, a me ka lōʻihi o ka manawa mai ka holoi ʻana.

I ka hopena, hiki i ka holoi ʻana i nā leka uila ke hoʻokuʻu i kahi hoʻomanaʻo ma kāu kelepona. ʻOiai ʻaʻole koʻikoʻi ka wahi i hoʻihoʻi ʻia no nā memo pākahi, hiki i ka holoi ʻana i ka nui o nā memo a i ʻole nā ​​mea hoʻopili multimedia hiki ke hana i kahi ʻokoʻa. No laila, inā ʻike ʻoe ua pau ʻoe i kahi waiho ʻana, e noʻonoʻo e hoʻomaʻemaʻe i kāu pahu leka uila a holoi mau i nā memo pono ʻole.