E mālama anei ka holoi ʻana i nā polokalamu?

I ke au o nā smartphones, he waiwai nui ke ola pākaukau. Ke hilinaʻi nei mākou i kā mākou mau mea hana no nā hana like ʻole a puni ka lā, mai ke kamaʻilio ʻana i ka leʻaleʻa. Me ka hoʻohana mau ʻana i nā polokalamu, he mea maʻamau ke noʻonoʻo inā hiki ke hoʻopau iā lākou ke kōkua i ka mālama ʻana i ka mana pākaukau. E noʻonoʻo kākou i kēia nīnau a e ʻimi i ka hopena o ka holoi ʻana i nā polokalamu ma ke ola pākaukau.

I ka wā e mālama ai i ka pākaukau, hiki i ka holoi ʻana i nā polokalamu ke loaʻa ka hopena maikaʻi. Nui nā polokalamu e holo ana ma ke kua, e hoʻopau ana i nā kumuwaiwai waiwai a hoʻokahe i ka pākaukau. Ma ka wehe ʻana i nā polokalamu pono ʻole, hiki iā ʻoe ke hōʻemi i ka nui o nā kaʻina hana e holo ana ma kāu kelepona, pēlā e mālama ai i ka mana pākaukau.

Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻaʻole i like ka hopena o nā polokalamu āpau i ke ola pākaukau. ʻO kekahi mau polokalamu, e like me ka pāpili kaiapili a i ʻole nā ​​polokalamu pāʻani, ʻoi aku ka nui o ka waiwai a hiki ke hoʻopau nui i kāu pākaukau. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā polokalamu pono e like me nā calculators a i ʻole nā ​​​​mea lawe memo.

No ka hoʻoholo ʻana i nā polokalamu e hoʻohana nui ana i ka mana pākaukau, hiki iā ʻoe ke nānā i nā helu helu hoʻohana pākaukau o kāu kelepona. ʻO kēia hiʻohiʻona, i loaʻa ma ka hapa nui o nā smartphones, hāʻawi i nā ʻike i nā polokalamu e hoʻohana nui nei i ka ikehu. Ma ka ʻike ʻana i kēia mau polokalamu pōloli mana, hiki iā ʻoe ke hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i nā mea e holoi ai a kaupalena paha i kā lākou hoʻohana.

NPP:

Nīnau: E mālama anei ka holoi ʻana i nā polokalamu āpau i ka nui o ka pākaukau?

A: ʻAʻole pono ka holoi ʻana i nā polokalamu āpau a ʻaʻole paha e hopena i ka mālama pākaukau nui. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻike ʻana a me ka wehe ʻana i nā polokalamu kikoʻī e hoʻopau i ka nui o ka mana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke holoi i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia?

A: ʻO nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia, ʻike ʻia hoʻi ʻo bloatware, hiki ke hoʻopau pinepine ʻia akā ʻaʻole holoi ʻia. ʻO ka hoʻopau ʻana iā lākou hiki ke pale iā lākou mai ka holo ʻana i ke kua a hoʻopau i ka mana pākaukau.

Nīnau: Aia kekahi mau hemahema i ka holoi ʻana i nā polokalamu?

A: ʻO ka holoi ʻana i nā polokalamu hiki ke loaʻa kekahi mau hemahema. Nalo paha ʻoe i ke komo ʻana i kekahi mau hiʻohiʻona a i ʻole nā ​​​​hana i hāʻawi ʻia e ka app. Eia hou, koi ʻia kekahi mau polokalamu no ka paʻa ʻana o ka ʻōnaehana a i ʻole nā ​​​​hōʻano hou, no laila he mea nui e hana akahele i ka wā e holoi ai iā lākou.

I ka hopena, hiki i ka holoi ʻana i nā polokalamu ke mālama i ka mana o ka pākaukau, ʻoi aku ka nui o nā mea e holo ana ma hope a hoʻopau i nā kumu waiwai nui. Eia nō naʻe, he mea nui e ʻike i nā polokalamu i loaʻa ka hopena i ke ola pākaukau a hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i nā mea e holoi ai. E hoʻomanaʻo e nānā i nā helu helu hoʻohana pākaukau o kāu kelepona no ka loaʻa ʻana o nā ʻike i nā polokalamu e hoʻopau nui ana i kāu pākaukau.