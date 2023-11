By

Holoi maoli anei ka holoi ʻana i kahi polokalamu i ka ʻikepili?

I ka makahiki o nā smartphones a me nā polokalamu, ʻike pinepine mākou iā mākou iho e hoʻokomo mau a wehe i nā noi like ʻole. Akā, ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea e pili ana i ka ʻikepili e pili ana i kahi polokalamu ke holoi ʻoe iā ia mai kāu kelepona? Nalo maoli anei ia, a i ʻole e liʻiliʻi ma kahi o ke aupuni kikohoʻe? E luʻu kākou i kēia kumuhana hoihoi a ʻike i ka ʻoiaʻiʻo.

Ke hoʻopau ʻoe i kahi polokalamu mai kāu kelepona a papa ʻaina paha, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole maʻalahi ke kaʻina hana e like me ka ʻike. ʻOiai e nalowale ana ke kiʻiona app mai kāu pale home, ʻo ka ʻikepili i hana ʻia a mālama ʻia ma kāu hāmeʻa e mau nō ka paʻa. ʻO kēia no ka mea ʻo ka holoi ʻana i kahi app e hoʻopau maʻamau i nā faila hiki ke hoʻokō, akā ʻaʻole pono ka ʻikepili pili.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka ʻikepili i waiho ʻia ke holoi ʻia kahi polokalamu?

A: Hiki ke ʻokoʻa ka ʻikepili i waiho ʻia ma muli o ka app. Hiki iā ia ke hoʻokomo i nā makemake o ka mea hoʻohana, nā hōʻoia hōʻoia, nā faila huna, a me nā ʻike ʻē aʻe i mālama ʻia.

Nīnau: ʻO ia ke ʻano o kaʻu ʻike pilikino i ka pilikia?

A: Ma ka hapanui o nā hihia, ʻo ka ʻikepili i koe ka pilikia liʻiliʻi. Eia nō naʻe, inā mālama ka app i ka ʻike koʻikoʻi me ka ʻole o ka hoʻopili pono ʻana, hiki ke loaʻa iā ia e kekahi me ka manaʻo ʻino.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻoia i ka holoi ʻia ʻana o kaʻu ʻikepili?

A: No ka hōʻoia ʻana i ka pau ʻana o kahi polokalamu a me kāna ʻikepili pili, makemake ʻia e hele i nā hoʻonohonoho o kāu hāmeʻa a holoi lima lima i ka ʻikepili o ka app a i ʻole e hana i kahi hoʻonohonoho hale hana. Eia naʻe, e hoʻomanaʻo e holoi kēia i nā ʻikepili a pau ma kāu kelepona, no laila e hoʻopaʻa i nā ʻike koʻikoʻi ma mua.

He mea pono e hoʻomaopopo i kekahi mau polokalamu, ʻoi aku ka poʻe e mālama i ka ʻikepili koʻikoʻi e like me ka waihona kālā a i ʻole ka ʻike olakino, ʻoi aku ka paʻakikī o ka holoi ʻana i ka ʻikepili. Hoʻokomo pinepine kēia mau polokalamu i nā hana palekana hou aʻe e hōʻoia i ka lawe ʻia ʻana o ka ʻikepili mea hoʻohana a pau ke wehe ʻia ka app.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ka holoi ʻana i kahi app e wehe i ka ʻike ʻia o ka noi, ʻaʻole ia e hōʻoiaʻiʻo i ka holoi piha ʻana o ka ʻikepili pili. No ka hōʻoia ʻana i ka holoi ʻia ʻana o kāu ʻikepili, pono e hana i nā hana hou aʻe ma mua o ka wehe wale ʻana i ka app. E noʻonoʻo mau i ka ʻike āu e kaʻana like ai a nānā mau i nā hoʻonohonoho pilikino o kāu hāmeʻa no ka mālama ʻana i kāu ʻikepili pilikino.