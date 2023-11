Hoʻopilikia anei ʻo COVID i ka ʻōnaehana pale?

Ua lawe mai ka maʻi maʻi maʻi COVID-19 i nā nīnau a me nā hopohopo e pili ana i ka hopena lōʻihi o ka maʻi i ko mākou kino. ʻO kahi wahi hoihoi inā hiki i ka COVID-19 ke hōʻino i ka ʻōnaehana pale. E ʻimi kākou i kēia kumuhana a e ʻimi i ka ʻōlelo a ka poʻe akamai.

He aha ka ʻōnaehana immune?

ʻO ka ʻōnaehana immune he ʻupena paʻakikī o nā cell, nā ʻiʻo, a me nā ʻāpana e hana pū ana e pale i ke kino mai nā pathogens ʻino, e like me nā maʻi maʻi a me nā maʻi bacteria. He kuleana koʻikoʻi ia i ka mālama ʻana i ko mākou olakino āpau a maikaʻi.

Hiki iā COVID-19 ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale?

Wahi a ka poʻe loea lapaʻau, pili nui ʻo COVID-19 i ka ʻōnaehana hanu. ʻOiai hiki i ka maʻi ke hoʻoulu i ka maʻi koʻikoʻi a hiki i ka make i kekahi mau hihia, aia nā hōʻike liʻiliʻi e hōʻike ana e hoʻonāwaliwali pololei ia i ka ʻōnaehana pale. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka hiki ʻole i ka maʻi ke hoʻopilikia i ka hana immune ma muli o ke koʻikoʻi i kau ʻia ma ke kino.

Pehea ka hopena o COVID-19 i ka ʻōnaehana pale?

Ke hoʻopaʻa ʻia ke kanaka i ka COVID-19, pane koke kā lākou ʻōnaehana pale ma ka hoʻoulu ʻana i kahi pane inflammatory e hakakā ai i ka maʻi. I nā hihia koʻikoʻi, hiki ke lilo i kēia pane ʻana o ka immune i ka overactive, e alakaʻi ana i kahi kūlana i ʻike ʻia he ʻino cytokine. Hiki i kēia pane immune nui ke hoʻopōʻino i nā ʻāpana like ʻole a me nā ʻiʻo o ke kino.

Hiki i ka COVID-19 ke loaʻa nā hopena lōʻihi i ka ʻōnaehana pale?

ʻOiai ke aʻo ʻia nei nā hopena lōʻihi o COVID-19 i ka ʻōnaehana pale, ʻo ka noiʻi mua e hōʻike ana e ʻike paha kekahi poʻe i ka dysregulation immune lōʻihi ma hope o ka hoʻōla ʻana mai ka maʻi. Hiki i kēia dysregulation ke hoʻonui i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā maʻi ʻē aʻe a i ʻole nā ​​maʻi autoimmune.

I ka hopena, ʻoiai ʻo COVID-19 e hoʻopilikia nui i ka ʻōnaehana hanu, aia nā hōʻike liʻiliʻi e hōʻike ana e hoʻonāwaliwali pololei ia i ka ʻōnaehana pale. Eia nō naʻe, hiki i ka maʻi maʻi ke hoʻopili pololei i ka hana immune ma muli o ke koʻikoʻi i kau ʻia ma ke kino. Pono ka noiʻi hou e hoʻomaopopo piha i nā hopena lōʻihi o COVID-19 ma ka ʻōnaehana pale.