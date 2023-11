Hoʻopilikia anei ʻo Covid i ka pōʻino lōʻihi?

Hoʻopilikia anei ʻo Covid i ka wā lōʻihi?

Ma waena o ka maʻi maʻi Covid-19 e hoʻomau nei, ua ulu nui nā hopohopo e pili ana i nā hopena lōʻihi o ka maʻi. Ke hoʻomau nei nā ʻepekema a me nā limahana lapaʻau i ka novel coronavirus, ke ʻike nei lākou hiki ke hōʻeha i ka pōʻino lōʻihi i kekahi poʻe.

He aha ka Covid-19?

ʻO Covid-19, pōkole no ka maʻi coronavirus 2019, he maʻi maʻi maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi maʻi ʻeha ʻeha ʻeha coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Hoʻolaha mua ʻia ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, a kamaʻilio paha.

He aha nā hopena koke o Covid-19?

No nā poʻe he nui, hōʻike ʻia ʻo Covid-19 ma ke ʻano he maʻi maʻalahi me nā hōʻailona e like me ke kuni, ka ʻū, a me ka luhi. Eia nō naʻe, i nā hihia koʻikoʻi, hiki ke alakaʻi i ka maʻi pneumonia, acute respiratory distress syndrome (ARDS), a hiki i ka make.

He aha nā hopena o ka wā lōʻihi?

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina hou e hiki ai iā Covid-19 ke hōʻeha i ka wā lōʻihi i nā ʻano ʻano a me nā ʻōnaehana o ke kino. ʻO kekahi o nā hopena lōʻihi i hōʻike pinepine ʻia, ʻo ia ka pōʻino i ka māmā, hiki ke hopena i ka hoʻemi ʻana o ka māmā a me nā pilikia hanu mau. Hoʻohui ʻia, ua hoʻopili ʻia ʻo Covid-19 i nā pilikia o ka puʻuwai, me ka ʻāʻī o ka puʻuwai puʻuwai a me nā puʻuwai puʻuwai maʻamau.

Hiki iā Covid-19 ke hoʻopilikia i ka lolo?

ʻAe, hiki i ka Covid-19 ke loaʻa nā hopena neurological. Ua hōʻike kekahi poʻe i ka loaʻa ʻana o ke poʻo poʻo mau, ka noʻonoʻo, a me ka paʻakikī o ka noʻonoʻo ʻana ʻoiai ma hope o ka hoʻi ʻana mai ka maʻi koʻikoʻi o ka maʻi. Aia kekahi mau hihia o nā pilikia neurological koʻikoʻi, e like me ka hahau a me ka encephalitis.

Ua pilikia paha nā kānaka a pau i ka pōʻino lōʻihi?

ʻOiai hiki i kekahi ke ʻike i nā hopena lōʻihi mai Covid-19, ʻoi aku ka nui o kekahi mau pūʻulu. ʻO ka poʻe ʻelemakule, nā poʻe me nā maʻi maʻi ma mua, a me ka poʻe i loaʻa i nā maʻi koʻikoʻi o ka maʻi maʻi e ʻoi aku ka nui o nā hopena olakino lōʻihi.

I ka hopena, hiki i ka Covid-19 ke hōʻeha i ka pōʻino lōʻihi i nā ʻano a me nā ʻōnaehana o ke kino. ʻOiai ke ola hou nei ka hapa nui o nā kānaka, he mea koʻikoʻi ia e ʻike a hoʻoponopono i nā hopena lōʻihi o ka maʻi. Pono ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me ka nānā ʻana e hoʻomaopopo pono i ka nui a me ka lōʻihi o kēia mau hopena, a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau kūpono a me nā hana no ka poʻe i hoʻopilikia ʻia.