Na Walmart ʻo Kina?

I nā makahiki i hala iho nei, aia nā lono a me nā manaʻo noʻonoʻo e pili ana inā iā Kina ʻo Walmart, ka ʻoihana kūʻai nui loa o ka honua. Ua loaʻa ka manaʻo o kēia mau lono ma muli o ka noho nui ʻana o Walmart ma Kina a me ka ulu ʻana o ka ʻāina i ka hoʻokele waiwai honua. Eia naʻe, he mea nui e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo moʻolelo a nānā i ke ʻano maoli o ka pilina o Walmart me Kina.

Kuhi:

ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational ʻAmelika i hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962. Hoʻohana ia i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai ma ka honua holoʻokoʻa. ʻOiai he kūlana koʻikoʻi ʻo Walmart ma Kina, me nā hale kūʻai 400 a me ka māhele mākeke ikaika, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo ʻaʻole nona ka ʻoihana e Kina.

ʻO ka hoʻokumu ʻana:

He hui kālepa lehulehu ʻo Walmart, ʻo ia hoʻi, nona nā mea kuleana e paʻa ana i kāna waiwai. Hoʻopaʻa ʻia ka hapa nui o nā ʻāpana o Walmart e nā mea hoʻopukapuka kālā, e like me ke kālā hui a me nā kālā penikala, a me nā mea hoʻopukapuka pākahi. Hele mai kēia mau mea kuleana mai nā ʻāina like ʻole, me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Kanada, a me nā lāhui ʻē aʻe a puni ka honua. No laila, ua māhele nui ʻia ka kuleana o Walmart ma waena o nā hui like ʻole o nā mea hoʻopukapuka.

Ka mana o Kina:

ʻOiai ʻaʻole iā Kina ka Walmart, ʻaʻole hiki ke hōʻole ʻia he kuleana koʻikoʻi ka ʻāina i nā hana o ka ʻoihana. Ke hana nei ʻo Walmart ma Kina mai 1996 a ua hoʻokumu i kahi kūlana ikaika ma ka mākeke Kina. Hoʻokumu ka hui i ka nui o kāna mau huahana mai nā mea hana Kina, me ka hoʻohana ʻana i ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa o ka ʻāina a me nā mana hana nui. Akā naʻe, ʻaʻole like kēia me ka ʻona.

NPP:

Nīnau: He mana ko Kina i ka hoʻoholo ʻana o Walmart?

A: ʻAʻohe mana o Kina i ka hoʻoholo ʻana o Walmart. Hoʻohana kūʻokoʻa ʻo Walmart a hana i kāna mau hoʻoholo ʻoihana ponoʻī e pili ana i nā kūlana mākeke a me kāna hoʻolālā hui.

Nīnau: Aia kekahi mau mea kuleana Kina ma Walmart?

A: ʻOiai aia kekahi mau mea kuleana Kina ma Walmart, ʻaʻole lākou ka hapa nui. Hoʻolaha nui ʻia ka kuleana o Walmart ma waena o nā mea hoʻopukapuka kālā mai ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: He hui Kina anei ʻo Walmart?

A: ʻAʻole, he hui ʻAmelika ʻo Walmart i hoʻokumu ʻia a hoʻokumu ʻia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ke hana nei ia ma nā ʻāina he nui, me Kina, akā ʻaʻole ia he hui Kina.

I ka hopena, ʻaʻohe kumu o nā lono e hōʻike ana iā Kina iā Walmart. ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational ʻAmelika me kahi ʻano hoʻoilina like ʻole. ʻOiai ʻaʻole hiki ke mālama ʻia ka mana o Kina i nā hana a Walmart, pono e hoʻokaʻawale i ka kuleana mai nā pilina ʻoihana. ʻO ka kūleʻa o Walmart a me ka noho ʻana o ka honua ma muli o kāna mau hoʻoholo hoʻoholo a me ke kākoʻo o nā mea kuleana ma ka honua holoʻokoʻa.