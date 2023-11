No Kina ka KFC?

I kēia mau makahiki i hala iho nei, ua ulu nui ka hoihoi e pili ana i ka kuleana o kekahi o nā kaulahao meaʻai wikiwiki kaulana loa o ka honua, ʻo KFC. Me kona laha nui ʻana ma Kina a me ka holomua o ka honua holoʻokoʻa o ka brand, nui ka poʻe i nīnau inā he KFC maoli ʻo Kina. E ʻimi kākou i ka ʻoiaʻiʻo a hoʻopau i nā manaʻo kuhihewa.

ʻO ke kuleana o KFC:

Kūlike ʻole i ka manaʻo kaulana, ʻaʻole nona ka KFC e Kina. ʻO KFC, ka mea i kapa ʻia ʻo Kentucky Fried Chicken, he lālā ia o Yum! ʻO Brands, kahi hui multinational i hoʻokumu ʻia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Yum! ʻO Brands ka hui makua o kekahi mau kaulahao meaʻai wikiwiki kaulana, me Pizza Hut a me Taco Bell.

ʻO ka holomua o KFC ma Kina:

He kuleana nui ko Kina i ka holomua o KFC. Ua wehe ka hale ʻaina KFC mua ma Kina i kona mau puka i ka makahiki 1987, e hōʻailona ana i ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻonui wikiwiki ʻana i ka ʻāina. I kēia lā, hoʻokiʻekiʻe ʻo Kina i ka helu nui loa o nā hale kūʻai KFC ma ka honua holoʻokoʻa, me ka ʻoi aku o 6,000 mau hale ʻaina i hoʻolaha ʻia ma kona ʻāina ākea. Ua komo ka mākeke Kina i ka papa kuhikuhi KFC, e hoʻololi ana ia mea i nā ʻono a me nā makemake kūloko, e lilo ia i mea punahele i waena o nā mea kūʻai aku Kina.

NPP:

Nīnau: He hui Kina anei ʻo KFC?

A: ʻAʻole, he hui ʻAmelika ʻo KFC na Yum! ʻO nā lama.

Nīnau: No ke aha i kaulana ai ʻo KFC ma Kina?

A: Hiki ke ʻike ʻia ke kaulana o KFC ma Kina i nā kumu like ʻole, me kona komo mua ʻana i ka mākeke, nā hoʻolālā kūloko kūleʻa, a me ka manaʻo ikaika i ka hoʻololi ʻana i nā makemake o nā mea kūʻai aku.

Nīnau: Aia kekahi ʻokoʻa ma waena o KFC ma Kina a me nā ʻāina ʻē aʻe?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo KFC ma Kina i kahi papa kuhikuhi i hoʻohālikelike ʻia i nā ʻono Kina, e hoʻopili ana i nā mea ʻono a me nā kīʻaha kūloko. Eia kekahi, ʻokoʻa paha ka ʻano o ka hale ʻaina a me nā hoʻolālā kūʻai aku i ka mākeke Kina.

I ka hopena, ʻoiai ua hoʻokō ʻo KFC i ka kūleʻa nui loa ma Kina, he mea nui ia e wehewehe ʻaʻole ʻo Kina ka meaʻai wikiwiki. Noho ʻo KFC i ʻāpana o Yum! ʻO Brands, kahi hui multinational ʻAmelika. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia kona kaulana ma Kina i ka hoʻoikaika ʻana i ka localization a me kahi noho ikaika i ka mākeke Kina. No laila, i ka manawa aʻe e leʻaleʻa ʻoe i kahi bākeke o ka moa maikaʻi e palu ana i nā manamana lima ma KFC ma Kina, e hoʻomanaʻo ʻoe he hōʻailona ʻAmelika ia i loaʻa ka lanakila nui ma ke Aupuni Waena.