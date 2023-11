Loaʻa iā Bill Gates kahi waiwai ma Walmart?

I nā makahiki i hala iho nei, ua nui nā lono e hoʻolaha ana e pili ana i ke kuleana o Walmart stock e Microsoft co-founder Bill Gates. ʻO Gates kekahi o ka poʻe waiwai loa o ka honua, ʻaʻole ia he mea kupanaha ke ʻimi nei ka poʻe e pili ana i kāna kōpili waiwai. No laila, e ʻimi kākou i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o kēia mau manaʻo.

Kuhi:

E like me ka ʻike hou loa i loaʻa, ʻaʻohe kuleana o Bill Gates ma Walmart. ʻOiai ua hana nui ʻo Gates i nā ʻoihana like ʻole ma o kāna ʻoihana waiwai, ʻo Cascade Investment LLC, ʻaʻole ʻo Walmart i waena o lākou. Hoʻokumu nui ʻia ʻo Cascade Investment i nā ʻāpana like ʻole e like me ka ʻenehana, ka ikehu, a me ka hoʻokipa, akā ʻaʻole ia i hoʻokomo i ka pilikua kūʻai i kāna hoʻolālā hoʻopukapuka.

NPP:

Nīnau: He aha ke kuleana waiwai?

A: ʻO ka kuleana waiwai e pili ana i ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana i loko o kahi hui. Inā loaʻa i kekahi kanaka a i ʻole hui kekahi waiwai i loko o kahi hui, lilo lākou i ʻāpana ʻāpana a loaʻa iā lākou kekahi mau pono a me nā pono, e like me nā kuleana koho a me nā puʻunaue kūpono.

Nīnau: ʻO wai ʻo Bill Gates?

A: ʻO Bill Gates ka mea kaulana ʻoihana ʻoihana ʻAmelika, ka mea hoʻomohala polokalamu, a me ka philanthropist. Ua hoʻokumu pū ʻo ia iā Microsoft Corporation, kekahi o nā hui ʻenehana nui loa o ka honua, a ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he Luna Nui a hiki i 2000. Ua ʻike nui ʻia ʻo Gates no kāna mau haʻawina nui i ka ʻoihana kamepiula a me kāna mau hana aloha ma o ka Bill & Melinda Gates Foundation.

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart Inc. he hui kūʻai kūʻai multinational i hoʻokumu ʻia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Hoʻohana ia i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai ma ka honua holoʻokoʻa. ʻIke ʻia ʻo Walmart no kāna ʻano nui o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono a ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa ma ka honua.

ʻOiai ʻo Bill Gates he kanaka koʻikoʻi i ka honua ʻoihana, he mea nui e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo i ka wā e pili ana i kāna hoʻopukapuka. ʻOiai nā lono, ʻaʻole paʻa ʻo Gates i kahi waiwai ma Walmart. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia hiki ke hoʻololi ʻia nā portfolios i ka manawa, no laila he mea naʻauao mau ka hoʻomau ʻana i ka ʻike hou e pili ana i nā hoʻopukapuka kālā o kēlā me kēia kanaka.