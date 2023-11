Hana maikaʻi ʻo Amazon i nā limahana ma mua o Walmart?

I ka hoʻopaʻapaʻa ʻana e pili ana i kahi mea kūʻai nui e hāʻawi i nā kūlana hana ʻoi aku ka maikaʻi no kāna mau limahana, ʻo Amazon a me Walmart e hakakā pinepine ʻia kekahi i kekahi. Loaʻa i nā ʻoihana ʻelua ka poʻe hana nui a lanakila i ka ʻoihana kūʻai, akā ʻokoʻa ko lākou ala i ka mālama limahana. E ʻimi kākou i ke kumuhana a e ʻimi i nā kumu nui i hoʻokaʻawale iā lākou.

Nā Kūlana Wahi Hana: I ka wā e pili ana i nā kūlana hana, ua kū ʻo Amazon i ka hoʻohewa ʻana i ka wā ma mua no kāna mau manaʻolana koi a me ka ʻoihana hana ikaika. ʻO nā hōʻike o nā hola lōʻihi, nā hana koʻikoʻi o ke kino, a me nā pahuhopu huahana koʻikoʻi i hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka pono o nā limahana. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻoikaika ʻo Walmart e hoʻomaikaʻi i kāna kūlana hana i nā makahiki i hala iho nei, e hoʻokō ana i nā hana e like me ka hoʻonui ʻana i ka uku a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hana hoʻonohonoho.

ʻO ka uku a me nā pōmaikaʻi: Ma ke ʻano o ka uku, hāʻawi nā ʻoihana ʻelua i ka uku hoʻokūkū, akā makemake ʻo Amazon e uku iki i nā uku hoʻomaka. Hoʻohui, hāʻawi ʻo Amazon i nā pōʻai pono piha, me ka mālama olakino, nā hoʻolālā hoʻomaha, a me nā uku hoʻolimalima. Hāʻawi pū ʻo Walmart i nā pōmaikaʻi like, ʻoiai ke hoʻopaʻapaʻa nei kekahi ʻaʻole paha lākou e like me kā Amazon.

Hoʻonui i nā limahana: Hiki i nā manawa holomua ʻoihana ke hana koʻikoʻi i ka hauʻoli o nā limahana. He kūlana kaulana ʻo Amazon no ka hoʻolaha ʻana mai loko mai a hāʻawi i nā limahana i nā manawa e ulu a hoʻomohala i kā lākou mau akamai. ʻO Walmart, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻāhewa ʻia no ka palena o ka holomua holomua, me kekahi poʻe limahana e manaʻo nei e paʻa i nā kūlana haʻahaʻa.

Kaulike hana-ola: ʻO ka loaʻa ʻana o kahi kaulike hana-ola olakino he mea hopohopo ia no nā limahana he nui. Ua kū ʻo Amazon i ka hoʻohewa ʻana no kāna mau papa hana koʻikoʻi, hiki iā ia ke paʻakikī i nā limahana e mālama i kahi kaulike hana-ola. Ua hoʻoikaika ʻo Walmart e hoʻoponopono i kēia pilikia ma o ka hoʻokō ʻana i nā hana hoʻonohonoho maʻalahi, e ʻae ana i nā limahana e loaʻa i ka mana o kā lākou mau hola hana.

Nīnau: He aha ka manaʻo o "nā kūlana hana"?

A: E pili ana nā kūlana o ka wahi hana i ke ʻano kino a me ka noʻonoʻo kahi e hoʻokō ai nā limahana i kā lākou hana. Hoʻopili kēia i nā mea e like me ka palekana, ka hana, a me ka lewa hana holoʻokoʻa.

Nīnau: He aha nā "manawa holomua"?

A: ʻO nā manawa holomua e pili ana i nā manawa kūpono no nā limahana e holomua i kā lākou ʻoihana, e lawe i nā kūlana kiʻekiʻe, a hoʻonui i kā lākou kuleana i loko o kahi hui.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka "hana-ola" i nā limahana?

A: ʻO ke kaulike hana-ola e pili ana i ke kaulike ma waena o nā hana hana a ka limahana a me ke ola pilikino. He mea koʻikoʻi ke kaulike o ka hana-ola no ka pono o ka limahana, no ka mea e hiki ai i nā kānaka ke hoʻokō i kā lākou mau kuleana ʻoihana me ka loaʻa ʻana o ka manawa no nā hana pilikino a me nā pilina.

I ka hopena, ʻoiai ua hoʻoikaika ʻo Amazon a me Walmart e hoʻomaikaʻi i ka mālama ʻana i nā limahana, aia nā ʻokoʻa ma waena o nā mea ʻelua. ʻO ka uku hoʻomaka kiʻekiʻe o Amazon a me ka hoʻoikaika ʻana i ka holomua ʻoihana e ʻoluʻolu paha i kekahi, akā mau ka hopohopo e pili ana i nā kūlana hana a me ke kaulike o ka hana-ola. ʻO Walmart, ma kekahi ʻaoʻao, ua hana ʻo ia i nā hana e hoʻoponopono ai i kēia mau pilikia, akā ʻōlelo kekahi ʻaʻole maikaʻi ko lākou mau pono a me nā manawa holomua e like me kā Amazon. ʻO ka mea hope loa, ʻo ka pane inā ʻoi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻana o Amazon i nā limahana ma mua o Walmart a pili i nā mea nui a me nā hiʻohiʻona.