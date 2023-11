Loaʻa iā ʻoe kāu 401k inā haʻalele ʻoe iā Walmart?

I ka wā e pili ana i ka mālama kālā hoʻomaha, hilinaʻi nui nā limahana i kā lākou hoʻolālā 401k i kākoʻo ʻia e ka limahana e hoʻopaʻa i kā lākou kālā e hiki mai ana. He aha ka hopena o kāu 401k inā hoʻoholo ʻoe e haʻalele i kāu hana ma Walmart? E noʻonoʻo kākou i kēia nīnau a hāʻawi i ka maopopo o ia mea.

He aha ka 401k?

ʻO 401k kahi hoʻolālā mālama hoʻomaha i hāʻawi ʻia e nā mea hana i kā lākou limahana. Hāʻawi ia i nā poʻe e hāʻawi i kahi hapa o kā lākou uku i kahi moʻokāki waiwai ʻauhau. Hoʻohālikelike pinepine ka poʻe hana i ka pākēneka o kēia mau haʻawina, e kōkua ana i nā limahana e hoʻonui wikiwiki i kā lākou waihona hoʻomaha.

He aha ka hopena i kāu 401k inā haʻalele ʻoe iā Walmart?

Inā haʻalele ʻoe i kāu hana ma Walmart, he nui kāu mau koho no kāu 401k. Hiki iā ʻoe ke koho e waiho i kahi e waiho ai, ʻo ia hoʻi hiki iā ʻoe ke mālama i kāu kālā i hoʻokomo ʻia ma ka hoʻolālā Walmart 401k. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke ʻōwili iā ia i loko o kahi Pūʻulu Retirement Individual (IRA) a i ʻole e hoʻololi iā ia i ka hoʻolālā hoʻomaha o kāu mea hana hou, inā hiki.

Hiki iā ʻoe ke hoʻolilo i kāu 401k inā haʻalele ʻoe iā Walmart?

ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻolilo i kāu 401k inā haʻalele ʻoe iā Walmart. Eia nō naʻe, ʻaʻole ʻōlelo ʻia ma muli o nā hopena ʻauhau a me nā hoʻopaʻi. ʻO ka hoʻolilo ʻana i kāu 401k ma mua o ka hiki ʻana i ka makahiki hoʻomaha (59 ½ mau makahiki) hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka ʻauhau kālā ma ka huina unuhi, a me ka hoʻopaʻi hoʻihoʻi mua he 10%.

He aha nā pōmaikaʻi o ka holo ʻana ma luna o kāu 401k?

ʻO ka hoʻololi ʻana i kāu 401k i loko o kahi IRA a i ʻole ka hoʻolālā hoʻomaha hoʻomaha o ka mea hana ʻē aʻe e hāʻawi i nā pono he nui. ʻO ka mea mua, hiki iā ʻoe ke hoʻomau i kāu mālama hoʻomaha e hoʻomau i ka ulu ʻana i ka ʻauhau-deferred. Eia hou, ma ka hoʻohui ʻana i kāu moʻokāki hoʻomaha, hiki iā ʻoe ke loaʻa kahi ʻike maʻalahi o kāu mau hoʻopukapuka a hiki ke hōʻemi i nā uku hoʻokele.

I ka hopena, inā hoʻoholo ʻoe e haʻalele iā Walmart, loaʻa iā ʻoe nā koho no kāu 401k. He mea koʻikoʻi e noʻonoʻo pono i ke ala maikaʻi loa no kāu kālā e hiki mai ana. Hiki i ke kūkākūkā me ke kākā'ōlelo kālā ke hāʻawi i ke alakaʻi pilikino e pili ana i kou kūlana kūikawā. E hoʻomanaʻo, he mea koʻikoʻi kāu 401k no ka hoʻopaʻa ʻana i kahi hoʻomaha hoʻomaha maikaʻi, no laila e hoʻoholo i ka ʻike e hoʻonui i kāna mau pono.