Nui ʻoe me COVID?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu ma ka honua holoʻokoʻa, he mea koʻikoʻi e noho ʻike e pili ana i nā hōʻailona e pili ana i ka maʻi. ʻO kahi nīnau maʻamau e kū mai inā he ʻano maʻamau ka maʻi maʻamau o COVID-19. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i ka pilina ma waena o COVID-19 a me ka ʻū, e hāʻawi iā ʻoe i ka ʻike e pono ai e hoʻomaopopo maikaʻi i kēia ʻano o ka maʻi.

He aha ka COVID-19?

ʻO COVID-19, pōkole no ka maʻi coronavirus 2019, he maʻi maʻi maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi ʻeha ʻeha o ka hanu maʻi coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Hoʻolaha mua ʻia ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, a kamaʻilio paha.

He hōʻailona maʻamau anei ka ʻū ʻana o COVID-19?

ʻAe, ʻo ka ʻū ʻana he hōʻailona maʻamau o COVID-19. Wahi a ka World Health Organization (WHO), ma kahi o 60-80% o nā maʻi maʻi COVID-19 e ʻike i kahi ʻu maloʻo. Hiki ke hui pū ʻia kēia maʻi maʻi mau me nā hōʻailona ʻē aʻe e like me ke kuni, ka luhi, ka ʻeha ʻāʻī, a me ka pōkole o ka hanu.

No ke aha ke kumu o COVID-19 i ka ʻū?

Ke komo ka maʻi SARS-CoV-2 i loko o ke kino, ʻo ia ka mea e kuhikuhi nui ai i ka ʻōnaehana hanu. Hoʻopilikia ka maʻi maʻi i nā pūnaewele e pili ana i nā alaloa, e alakaʻi ana i ka mumū a me ka huhū. Hoʻomaka kēia hoʻonāukiuki i ke ʻano pale kūlohelohe o ke kino, ka hopena i ka ʻu i ka wā e hoʻāʻo ai ke kino e wehe i nā alaloa.

ʻO ka ʻū wale nō ka hōʻailona o COVID-19?

ʻAʻole, ʻaʻole ʻo ka ʻū ka hōʻailona wale nō o COVID-19. Hiki i ka maʻi ke hoʻoulu i nā hōʻailona like ʻole, e like me ke kuni, ka luhi, ka ʻeha kino, ka ʻeha ʻāʻī, ka pau ʻana o ka ʻono a me ka ʻala, a me ka pōkole o ka hanu. He mea nui e hoʻomaopopo i hiki i nā kānaka ke loaʻa i nā pae like ʻole o nā hōʻailona, ​​​​me kekahi mau mea lawe asymptomatic.

I ka manawa hea au e hopohopo ai no ko'u ma'i?

Inā hoʻomohala ʻoe i kahi maʻi maʻi hou a hoʻomau paha, ʻoi aku ka maikaʻi e ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo olakino, ʻoi aku ka nui inā ua pili ʻoe me kahi mea i hōʻike maikaʻi ʻia no COVID-19 a i ʻole ʻoe i huakaʻi i kahi wahi me ka nui o nā hihia. Hiki i nā limahana mālama ola ke hāʻawi i ke alakaʻi i ka hoʻāʻo a me nā hana hou aʻe e hana ai.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ka ʻū ʻana he hōʻailona maʻamau o COVID-19, pono ia e noʻonoʻo i nā hōʻailona ʻē aʻe a ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo olakino inā hopohopo ʻoe. E hoʻomau i ka ʻike, e hahai i nā alakaʻi olakino olakino, a e kau mua i kou olakino a me ka maikaʻi o ka poʻe a puni ʻoe.