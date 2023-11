Pono au e ʻaʻahu i mask ma ka mokulele?

Ke puka mālie nei ka honua mai ka paʻa ʻana o ka maʻi maʻi COVID-19, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā pono lākou e ʻaʻahu i ka mask i ka wā e holo ana ma ka mokulele. Me ka neʻe ʻana o nā lāʻau lapaʻau a me ka emi ʻana o nā kapu ma kekahi mau wahi, he mea maʻamau ka nīnau ʻana i ka pono o kekahi mau kaʻina. Eia nō naʻe, ʻōlelo ikaika ka poʻe loea i ke kau ʻana i ka mask ma ka mokulele he mea koʻikoʻi ia e pale aku iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka maʻi.

No ke aha e pono ai iaʻu e ʻaʻahu i ka mask ma ka mokulele?

ʻO ka huakaʻi ea e pili ana i kahi kokoke i nā poʻe ʻē aʻe no kahi manawa lōʻihi, kahi e hoʻonui ai i ka hopena o ka hoʻoili ʻia ʻana o ka maʻi. Hana ʻia nā masks ma ke ʻano he mea pale, e pale ana i nā kulu hanu mai ka laha ʻana a hōʻemi i ka manawa o ka hoʻohu ʻana i nā ʻāpana infectious. He mea koʻikoʻi loa ia ma nā wahi i hoʻopaʻa ʻia, kahi i kūpono ʻole ai ka ventila.

He aha ke ʻano mask e pono iaʻu e ʻaʻahu?

Manaʻo nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i ka hoʻohana ʻana i kahi mask kūpono e uhi i kou ihu a me kou waha. Manaʻo ʻia ʻo N95 respirators ʻoi aku ka maikaʻi loa, no ka mea, kānana lākou ma kahi o 95% o nā ʻāpana ea. Eia nō naʻe, he mau koho kūpono nō hoʻi nā masks surgical a me nā pale lole me nā papa he nui.

Aia kekahi ʻokoʻa?

Loaʻa paha i kekahi mau mokulele i nā koi kikoʻī a i ʻole nā ​​​​hoʻokuʻu ʻia no kekahi poʻe, e like me nā keiki liʻiliʻi a i ʻole ka poʻe me nā maʻi maʻi e paʻakikī ai ka ʻaʻahu ʻana i ka mask. Eia nō naʻe, he mea nui e nānā me kāu mokulele ma mua o ka huakaʻi e hōʻoia ʻoe e hoʻokō i kā lākou alakaʻi.

He aha nā mālama ʻē aʻe aʻu e lawe ai?

Ma kahi o ka hoʻohana ʻana i ka mask, pono ia e hahai i nā hana palekana ʻē aʻe i ʻōlelo ʻia e nā luna olakino. Hoʻopili kēia i ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi ma ka holoi pinepine ʻana i kou mau lima a i ʻole ka hoʻohana ʻana i ka mea hoʻomaʻemaʻe lima, mālama i ka mamao kino inā hiki, a pale i ka hoʻopā ʻana i kou maka.

i ka hopena, ʻoiai ke hoʻi mālie nei ka honua i ka maʻamau, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka mālama ʻana i mea e pale ai i ka laha ʻana o COVID-19. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mask ma ka mokulele he mea nui ia e pale aku iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe. Ma ka hahai ʻana i nā alakaʻi a me ka noho ʻike, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi ʻike huakaʻi palekana a olakino.