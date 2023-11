Makemake au i ka pana tetanus i kēlā me kēia 10 makahiki?

Ma ke aupuni o ka mālama ola kino, hoʻokahi nīnau e kū pinepine nei inā he pono ke kiʻi ʻia i ka pana tetanus i kēlā me kēia 10 makahiki. ʻO Tetanus, ka mea i kapa ʻia ʻo lockjaw, he maʻi bacteria koʻikoʻi e pili ana i ka ʻōnaehana nerve a hiki ke hoʻoweliweli i ke ola. No ka pale ʻana i kēia maʻi make, nui ka poʻe ʻoihana mālama ola e ʻōlelo nei e loaʻa i ka pana tetanus i kēlā me kēia ʻumi makahiki. Akā, pono anei ia? E ʻimi hou aku kākou i kēia kumuhana.

He aha ka ma'i ma'i ma'i?

Hoʻokumu ʻia ka Tetanus e ka maʻi bacteria Clostridium tetani, ka mea maʻamau i ka lepo, lepo, a me nā feces holoholona. Hoʻokomo ka bacteria i ke kino ma o nā ʻoki, ʻeha, a i ʻole nā ​​ʻeha ʻeha, a hana i kahi ʻawaʻawa e hoʻopilikia i nā aʻalolo e pili ana i ka hoʻomalu ʻana i ka ʻiʻo. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka ʻoʻoleʻa o ka ʻiʻo nui a me ka spasms, ʻoi loa ma ka ʻāʻī a me ka ʻāʻī.

No ke aha he mea nui ka pana ʻana i ka tetanus?

He maʻi hiki ke pale ʻia ka Tetanus, a ʻo ka hoʻopaʻa ʻana ke ala maikaʻi loa e pale aku ai. ʻO ka pana tetanus, i ʻike ʻia ʻo ka lāʻau lapaʻau ʻo Tdap, ʻaʻole ia e kiaʻi wale i ka maʻi maʻi maʻi akā ʻo ka diphtheria a me ka pertussis (ka maʻi ʻāwīwī). Hiki i kēia mau maʻi ke hoʻoulu i nā pilikia koʻikoʻi, ʻoi aku ka nui o nā poʻe palupalu e like me nā kamaliʻi, nā ʻelemakule, a me nā poʻe me nā ʻōnaehana pale.

ʻEhia mau manawa e loaʻa iaʻu kahi pana tetanus?

Manaʻo nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e loaʻa i ka poʻe mākua kahi pana hoʻoikaika tetanus i kēlā me kēia 10 makahiki. Mālama kēia i ka ikaika o kou pale ʻana i ka tetanus a hāʻawi i ka pale mai ka ʻike ʻana i ka maʻi bacteria.

Aia kekahi mau ʻokoʻa i ka lula 10-makahiki?

I kekahi mau kūlana, pono paha e kiʻi i ka pana tetanus ma mua o ka hōʻailona 10 makahiki. Inā ʻike ʻoe i kahi ʻeha hohonu a lepo paha, pono ʻoe e nīnau i kahi loea mālama ola e hiki ke loiloi i ka pono o ka hoʻoulu ʻana i ka tetanus. Eia hou, inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻomanaʻo i ka wā o kāu pana tetanus hope loa, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kuhi hewa ʻana ma ka ʻaoʻao o ka makaʻala a loaʻa kahi mea hoʻoikaika.

Panina

ʻOiai he haʻahaʻa paha ka pilikia o ka maʻi tetanus i kekahi poʻe, he mea nui ka hana mua ʻana i nā hana pale e pale aku ai i kēia maʻi weliweli i ke ola. ʻO ka loaʻa ʻana o ka pana tetanus i kēlā me kēia 10 makahiki ʻo ia ka papa hana i ʻōlelo ʻia e nā limahana mālama ola. Eia naʻe, he mea naʻauao mau ke kūkākūkā me kāu mea mālama ola no ka ʻōlelo aʻo pilikino e pili ana i kāu mōʻaukala olakino a me nā kūlana pilikino. E hoʻomanaʻo, he kī nui ka pale ʻana i ka mālama ʻana i kou olakino.