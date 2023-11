Pono au i ka 3rd shingles vaccine?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi maʻi COVID-19 i nā poʻomanaʻo, he mea nui ia mai poina e pili ana i nā pilikia olakino ʻē aʻe. ʻO kekahi o ia mea e hopohopo nei, ʻo ia ka shingles, kahi maʻi maʻi ʻehaʻeha i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia hoʻi ke kumu o ka moa. Manaʻo nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e loaʻa i nā pākeke he 50 mau makahiki a ʻoi aku ʻelua mau kau o ka lāʻau maʻi shingles, i kapa ʻia ʻo Shingrix, e pale aku i kēia ʻano hoʻonāwaliwali. Eia nō naʻe, ʻo kahi nīnau maʻamau e kū mai inā pono ke kolu o ka dosis. E ʻimi hou aku kākou i kēia kumuhana.

He aha ka lāʻau lapaʻau shingles?

ʻO ka lāʻau lapaʻau, ʻo Shingrix, he lāʻau lapaʻau maikaʻi loa ia e kōkua i ka pale ʻana i nā maʻi maʻi a me nā pilikia. Hāʻawi ʻia ia i ʻelua mau puʻupuʻu, me ka lua a i ʻeono mahina ma hope o ka mua. Manaʻo ʻia ʻo Shingrix no nā pākeke he 50 a ʻoi aku paha, ʻoiai inā ua loaʻa iā lākou ka maʻi maʻi maʻi ma mua a i ʻole i loaʻa iā lākou ka lāʻau lapaʻau kahiko, Zostavax.

No ke aha e pono ai ke kolu?

ʻOiai ke hāʻawi nei ka papa hana ʻelua-dose o Shingrix i ka pale ikaika i ka shingles, ua hōʻike ʻia nā haʻawina e emi ana ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau i ka manawa. Manaʻo ka CDC i kēia manawa e loaʻa i ka poʻe i loaʻa i ka maʻi immunocompromised ke kolu o ka maʻi maʻi ma hope o ka pau ʻana o ka pūʻulu ʻelua-dose mua. Ke manaʻo nei kēia ʻano hou e hoʻonui a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana o ke kino, e hāʻawi ana i ka pale hoʻomau i ka shingles.

ʻO wai ka mea e noʻonoʻo i ke kolu o ka maʻi?

Manaʻo nui ka CDC i ke kolu o ka maʻi o Shingrix no nā poʻe i hoʻololi i ka hoʻololi ʻana o ke kino paʻa, hemopoietic stem cell transplantation, a i ʻole i ʻike ʻia me nā kūlana e hoʻonāwaliwali loa i ka ʻōnaehana pale. He mea nui e kamaʻilio me kahi mea mālama ola e hoʻoholo inā e hāʻule ʻoe i kēia ʻāpana a inā kūpono ke kolu o ka maʻi iā ʻoe.

Panina

ʻOiai ʻaʻole makemake ka hapa nui o nā kānaka i ke kolu o ka nui o ka maʻi shingles, hiki i ka poʻe i immunocompromised ke pōmaikaʻi mai ka pale hou i hāʻawi ʻia. E like me nā manawa a pau, pono e kamaʻilio pū me kahi limahana mālama ola e hiki ke loiloi i kou kūlana pilikino a hāʻawi i nā ʻōlelo aʻoaʻo pilikino. E hoʻomau i ka ʻike, e mālama i ka mālama ʻana, a e hoʻomaka i kou olakino.