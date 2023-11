Noho mau nā polokalamu i holoi ʻia ma iCloud?

I ka makahiki o nā smartphones, hilinaʻi nui mākou i nā polokalamu kelepona e maʻalahi i ko mākou ola. Mai nā pūnaewele media a hiki i nā mea hana huahana, ua lilo kēia mau polokalamu i mea nui o kā mākou mau hana i kēlā me kēia lā. Eia nō naʻe, i ka ulu ʻana o kā mākou mau hōʻiliʻili app, pēlā nō ka pono e hoʻokele a hoʻonohonoho iā lākou. Ke alakaʻi pinepine nei kēia i ka holoi ʻana i nā polokalamu i pono ʻole a hoʻohana pinepine ʻia. Akā he aha ka hopena i kēia mau polokalamu i holoi ʻia? Noho lākou ma iCloud?

Ka hoʻomaopopo ʻana iā iCloud

Ma mua o ka ʻimi ʻana i ka hopena o nā polokalamu i hoʻopau ʻia, e hoʻomaopopo mua kākou i ke ʻano o iCloud. ʻO iCloud kahi lawelawe mālama kapua a me ka lawelawe ʻikepili i hāʻawi ʻia e Apple Inc. Hiki i nā mea hoʻohana ke mālama i kā lākou ʻikepili, me nā kiʻi, nā wikiō, nā palapala, a me nā ʻikepili app, ma nā kikowaena mamao. Hāʻawi kēia i ka hoʻonohonoho pono ʻana ma waena o nā polokalamu he nui, e hōʻoia ana e hiki ke ʻike ʻia kāu ʻikepili mai nā wahi a pau.

ʻO ka hopena o nā polokalamu i holoi ʻia

Ke hoʻopau ʻoe i kahi polokalamu mai kāu iPhone a i ʻole iPad, he mea nui e hoʻomaopopo ua wehe ʻia ka app mai kāu kelepona. Eia naʻe, hiki ke mālama ʻia ka ʻikepili app ma iCloud, ma muli o kāu mau hoʻonohonoho. Ma ka paʻamau, kākoʻo ʻo iCloud i ka ʻikepili o kāu kelepona, me ka ʻikepili app, ke ʻole ʻoe i hoʻopau pono i kēia hiʻohiʻona.

NPP

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke nānā inā aia kaʻu mau polokalamu i holoi ʻia ma iCloud?

A: No ka nānā ʻana inā aia kāu mau polokalamu i holoi ʻia ma iCloud, e hele i ka Settings ma kāu polokalamu iOS, e kāomi i kāu Apple ID ma luna, koho i ka iCloud, a laila kaomi i ka Manage Storage. Mai laila, hiki iā ʻoe ke ʻike i kahi papa inoa o nā polokalamu i mālama ʻia nā ʻikepili ma iCloud.

Nīnau: Hiki iaʻu ke holoi i ka ʻikepili app mai iCloud?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke holoi i ka ʻikepili app mai iCloud. No ka hana ʻana i kēia, e hele i ka Settings, kaomi i kāu Apple ID, koho i ka iCloud, a laila kaomi i ka Manage Storage. Mai laila, hiki iā ʻoe ke koho i nā polokalamu pilikino a holoi i kā lākou ʻikepili mai iCloud.

Nīnau: E pili ana anei ka holoi ʻana i ka ʻikepili app mai iCloud i kaʻu mea hana?

A: ʻAʻole pili pololei ka holoi ʻana i ka ʻikepili app mai iCloud i kāu kelepona. Eia naʻe, e hoʻoneʻe ia i ka ʻikepili pili i ka app mai iCloud, ʻo ia ka mea e nalowale paha ʻoe i ke komo ʻana i kēlā ʻikepili ma nā polokalamu ʻē aʻe i pili i kāu moʻokāki iCloud.

I ka hopena, ʻoiai ua wehe ʻia nā polokalamu mai kāu kelepona ke holoi ʻoe iā lākou, hiki ke mālama ʻia ka ʻikepili app ma iCloud. He mea nui e hoʻokele i kāu waihona iCloud a holoi i ka ʻikepili app inā ʻaʻole pono ʻoe e hoʻokuʻu i kahi ākea a hōʻoia i ka hoʻonohonoho ʻana o kāu ʻikepili.