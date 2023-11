Hoʻomaka nā hale pāʻani hou ma TIGA Awards 2023

Ua hoʻopaʻa ʻia ka hui kālepa UK ʻo TIGA i kāna hanana makana makahiki, e hoʻohanohano ana i nā hoʻokō koʻikoʻi ma ka ʻoihana pāʻani. Hōʻike nā hōʻailona o kēia makahiki i ka hana hou a me ka hana ʻana o nā studio pāʻani e kū mai ana, e hōʻike ana i kā lākou mau haʻawina i ka ʻāina pāʻani e ulu mau nei.

ʻO Dlala Studios ka mea i lanakila i ka lanakila, ka mea i koi i ka makana Game of the Year no kā lākou hana hoʻohiwahiwa, ʻo Disney Illusion Island. ʻAʻole i hoʻopaʻa wale kēia pāʻani hoʻohiwahiwa i ka hanohano kiʻekiʻe akā ua loaʻa pū i ke poʻo inoa ʻo Best Social Game, hoʻopio i nā mea pāʻani me kāna pāʻani immersive a me ka moʻolelo hoʻohiwahiwa.

Ua puka mai ʻo Ustwo Games ma ke ʻano he lanakila kaulana ʻē aʻe, e loaʻa ana i ka ʻike ma nā ʻāpana ʻelua. Me kā lākou pāʻani noʻonoʻo, ʻo Desta: The Memories Between, Ustwo Games ʻaʻole i lanakila wale i ka Diversity Award akā ua loaʻa pū kekahi i ka Creativity in Games accolade. Desta: Ke hoʻomanaʻo nei ma waena o nā ʻano hou o ka moʻolelo, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i kahi ʻike pāʻani hou a immersive.

Ua loaʻa iā Sumo Digital, kahi keʻena koʻikoʻi i ʻike ʻia no kāna hana hana ʻokoʻa, i ka makana Best Large Studio, kahi hōʻike i kā lākou hoʻolaʻa a me kā lākou talena. Eia kekahi, ua ʻōlelo pū lākou i ka hanohano o ka loaʻa mua ʻana o ka ʻāpana Best Talent Development Initiative hou. ʻO ka hoʻokō ʻana o Sumo Digital i ka hānai ʻana i ke kālena a me ka hoʻoulu ʻana i ka ulu ʻana i loko o ka ʻoihana ua loaʻa i ka ʻike kūpono.

Ua hoʻolauna ka TIGA Awards 2023 i ʻelua mau ʻano hou e hoʻolauleʻa ai i ka maikaʻi ma nā wahi like ʻole. Ua lanakila nā Pāʻani Pāʻani i ka makana ʻo Commitment to Workplace Wellbeing Award, e hōʻike ana i ko lākou kūpaʻa i ka hoʻoulu ʻana i kahi ʻano hana maikaʻi. I kēia manawa, ua hoʻohanohano ʻia ʻo Rocksteady Studios i ka makana ʻo ESG no kā lākou mau hana hoʻomau a kuleana.

Ua hoʻonui ʻia ka ʻike ma mua o nā studio i nā poʻe kupaianaha i hana nui i ka ʻoihana pāʻani. ʻO ka Luna Hoʻokele HR o Playground Games, ʻo Geraldine Cross, ua loaʻa iā ia ka Outstanding Individual Award, e hoʻomaopopo ana i kāna alakaʻi a me kāna mau haʻawina i ka holomua o ka hui. Ua hāʻawi ʻia ʻo Flix Interactive CEO John Tearle me ka Outstanding Leadership Award, me ka ʻike ʻana i kāna ʻano hiʻohiʻona i ka hoʻomohala pāʻani.

He kūleʻa maikaʻi loa ka hanana TIGA Awards 2023, me ka ʻoi aku o 350 mau mea i ʻākoakoa i ka Troxy London hanohano. Hōʻike ka poʻe lanakila o kēia makahiki i kahi nalu hou o ke kālena a me nā mea hou i ka ʻoihana pāʻani, e koi ana i nā palena a me ka hoʻopio ʻana i nā mea pāʻani ma ka honua holoʻokoʻa.

