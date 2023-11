Na Walmart no Lowes?

I nā makahiki i hala iho nei, aia kekahi huikau a me nā manaʻo e pili ana i ka kuleana o ʻelua mau mea kūʻai nui nui: Walmart a me Lowe's. ʻOiai ua kaulana nā hui ʻelua no ko lākou hele ʻana i ka ʻoihana hoʻomaikaʻi home, he mea nui e wehewehe ʻaʻole iā Walmart ka Lowe's. ʻO kēia mau mea ʻelua ʻokoʻa me kā lākou mau hale kūʻokoʻa ponoʻī a me nā hana ʻoihana.

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ʻo ia ka mea kūʻai nui loa ma ka honua. Me nā kaukani hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lole, a me nā mea hale. Kūʻai nui ʻia ka hui ma New York Stock Exchange ma lalo o ka hōʻailona ticker "WMT." ʻO ia ke ʻano o ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana o Walmart no ke kūʻai ʻana e nā mea hoʻopukapuka hoʻokahi a me nā ʻoihana.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo Lowe's kahi hale kūʻai hoʻomaikaʻi home e kūʻai aku i nā mea hana, nā mea hana, a me nā mea hana. Ua hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1946 a ua ulu aʻe e lilo i ʻoihana alakaʻi i kāna ʻoihana. Ua kūʻai nui ʻia ʻo Lowe's ma New York Stock Exchange ma lalo o ka hōʻailona ticker "LOW."

NPP:

Nīnau: Aia kekahi pilina ma waena o Walmart a me Lowe's?

A: ʻAʻole, he hui kaʻawale ʻo Walmart a me Lowe me nā ʻano hoʻolālā ʻokoʻa.

Nīnau: Aia kekahi kuleana like ʻole a i ʻole hui pū ʻana ma waena o Walmart a me Lowe's?

A: I kēia manawa, ʻaʻohe ʻike ʻia ka mana like ʻole a i ʻole ka hui ʻana ma waena o nā hui ʻelua.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā huahana a Lowe ma Walmart?

A: ʻOiai hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea hoʻomaikaʻi hale, ʻaʻole loaʻa nā huahana Lowe ma nā hale kūʻai Walmart. Loaʻa iā Lowe kāna mau hale kūʻai ponoʻī kahi e loaʻa ai nā mea kūʻai aku i kā lākou huahana kikoʻī.

I ka hopena, he mea nui e wehewehe ʻaʻole iā Walmart ka Lowe's. ʻO kēia nā ʻoihana ʻelua e hana ana ma nā ʻāpana like ʻole o ka ʻoihana kūʻai. ʻOiai ua kaulana a kūleʻa nā mea ʻelua i kā lākou mau kula, loaʻa iā lākou nā hale kūʻokoʻa a hana kūʻokoʻa.