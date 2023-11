Ua kūʻai anei ʻo Kina iā Walmart?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻomau ʻia nā lono e hoʻolaha ʻia ana ma ka pūnaewele media a me nā pūnaewele manaʻo kipi e ʻōlelo ana ua kūʻai aku ʻo Kina i ka mea kūʻai nui Walmart. Ua hoʻāla kēia mau lono i ka huikau a me ka hopohopo i waena o nā poʻe he nui. Eia naʻe, he mea nui e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo moʻolelo a nānā i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o kēia mau ʻōlelo.

ʻO ka ʻoiaʻiʻo:

Kūlike ʻole i nā lono, ʻaʻole kūʻai ʻo Kina iā Walmart. ʻO Walmart kahi hui kūʻai multinational ʻAmelika i hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962. Ke hana nei ʻo ia ma ke ʻano he kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai, me kona keʻena nui ma Bentonville, Arkansas. ʻOiai he kūlana koʻikoʻi ʻo Walmart ma Kina, me nā hale kūʻai he nui a me ka hui pū ʻana me kahi hui Kina, e noho mau ana ʻo ia he ʻoihana ʻAmelika a lawelawe ʻia.

NPP:

Nīnau: He aha ka hui multinational?

A: ʻO ka hui multinational he hui e hana ana ma nā ʻāina he nui, me ke keʻena poʻo ma hoʻokahi ʻāina a me nā lālā a i ʻole nā ​​lālā ma nā ʻāina ʻē aʻe. Ke hana nei kēia mau ʻoihana i ka ʻoihana a loaʻa kahi noho kino ma nā ʻāina like ʻole.

Nīnau: Aia ʻo Walmart e kekahi ʻāina ʻē?

A: ʻAʻole, ʻaʻole kuleana ʻo Walmart e kekahi ʻāina ʻē. He hui kālepa lehulehu ia i helu ʻia ma ka New York Stock Exchange a nona nā mea kuleana mai nā wahi a puni o ka honua.

Nīnau: No ke aha e mau ai kēia mau lono?

A: Hoʻolaha pinepine ʻia nā lono ma muli o ka kuhi hewa, nā manaʻo kipi, a i ʻole ka hoʻomaopopo ʻana. Ma ka hihia o ka lono Kina-Walmart, hiki mai paha ia mai ka hoʻonui ʻia ʻana o nā hana a Walmart ma Kina, e alakaʻi ana i kekahi poʻe e manaʻo kuhihewa ua loaʻa iā Kina ka hui.

I ka hopena, ʻo ka ʻōlelo ʻana ua kūʻai aku ʻo Kina iā Walmart ʻaʻole ia ma mua o kahi lono kumu ʻole. Noho mau ʻo Walmart he ʻoihana multinational nona ka ʻAmelika. He mea koʻikoʻi ia e hōʻoia i ka ʻike ma mua o ka manaʻoʻiʻo ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i ia mau lono, no ka mea hiki iā lākou ke alakaʻi i ka huikau a me ka hopohopo.