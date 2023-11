Ua kūʻai anei ʻo Kina iā Walmart ma US?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻolaha ʻia nā lono ma ka pūnaewele media a me nā pūnaewele manaʻo kipi e ʻōlelo ana ua kūʻai ʻo Kina iā Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ua lilo kēia mau lono i ka huikau a me ka hopohopo i waena o nā poʻe he nui. Eia naʻe, he mea nui e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo moʻolelo a nānā i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o kēia mau ʻōlelo.

Kuhi:

No ka maʻalahi, ʻaʻole kūʻai ʻo Kina iā Walmart ma US. ʻO Walmart kahi hui ʻAmelika i hoʻokumu ʻia e Sam Walton ma 1962. Aia ke keʻena nui ma Bentonville, Arkansas, a ke hana nei ma ke ʻano he hui kūʻai kūʻai multinational. ʻOiai he noho ʻo Walmart ma Kina a ke hana nei i nā hale kūʻai ma laila, e noho mau ana ʻo ia he ʻoihana ʻAmelika.

Hoʻopuka i nā lono:

ʻO nā lono e hōʻike ana ua kūʻai aku ʻo Kina iā Walmart ma muli o ka hoʻomaopopo ʻole a i ʻole ka kuhi hewa. Ua hiki mai paha kekahi huikau ma muli o ke ko'iko'i o ka ho'okele waiwai o Kina a me kona ho'okomo 'ana i nā 'āpana like 'ole o ka honua. Eia nō naʻe, he mea nui e hōʻoia i ka ʻike mai nā kumu hilinaʻi ma mua o ka ʻae ʻana i ia mau koi.

NPP:

Nīnau: Na Kina anei ʻo Walmart?

A: ʻAʻole, he hui ʻAmelika ʻo Walmart a ʻaʻole na Kina.

Nīnau: He kuleana ko Kina ma Walmart?

A: ʻAʻohe kuleana o Kina ma Walmart. ʻOiai he mau hana ʻo Walmart ma Kina, he ʻoihana ʻAmelika ia.

Nīnau: Aia kekahi hui Kina i kuleana ma Walmart?

A: ʻAʻole, ʻaʻohe hui Kina nona kahi kuleana ma Walmart.

I ka hopena, ʻO nā lono e hōʻike ana ua kūʻai aku ʻo Kina iā Walmart ma US he kumu ʻole. He hui ʻAmelika ʻo Walmart a ʻaʻohe ona kuleana kuleana iā Kina. He mea koʻikoʻi ka hilinaʻi ʻana i ka ʻike pololei mai nā kumu hilinaʻi e pale aku i ka hoʻolaha ʻana i ka kuhi hewa a me ka huikau.