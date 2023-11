Ua kūʻai ʻo Kina i ka Burger King?

I kēia mau pule i hala iho nei, ua hoʻolaha ʻia nā lono ma nā kahua pāpaho a ma nā wahi nūhou like ʻole e hōʻike ana ua loaʻa iā Kina ka hale ʻai wikiwiki kaulana ʻo Burger King. Ua hoʻoulu kēia mau lono i ka ʻimi a me ka hopohopo i waena o ka poʻe hoihoi Burger King a me nā mea loiloi ʻoihana. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo moʻolelo a ʻimi i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o kēia mau ʻōlelo.

ʻO ka mea mua a me ka mea nui, he mea koʻikoʻi e wehewehe ʻaʻole i kūʻai ʻo Kina i ka Burger King. Ua ʻike ʻia nā lono mai kahi kuhi hewa ʻana o kahi hoʻolaha hou i hana ʻia e ka hui makua o Burger King, Restaurant Brands International (RBI). Ua hoʻolaha ʻiʻo ʻo RBI i kahi hui pū me kahi ʻoihana hoʻopukapuka Kina i kapa ʻia ʻo CITIC Limited, akā ʻaʻole pili kēia hui i ke kūʻai a kūʻai ʻana paha o Burger King.

ʻO ka pilina ma waena o RBI a me CITIC Limited ka manaʻo e hoʻonui i ka noho ʻana o Burger King ma Kina. Ua loaʻa iā CITIC Limited nā kuleana kūʻokoʻa e hoʻomohala a hana i nā hale ʻaina Burger King ma nā wahi kikoʻī o Kina. ʻO ia ke kuleana o CITIC Limited no ka ulu ʻana a me ka hoʻokele ʻana o nā hale kūʻai Burger King ma kēia mau wahi i koho ʻia, akā ʻaʻole ia e pili i ka kuleana o ka brand Burger King holoʻokoʻa.

NPP:

Nīnau: He aha ka Burger King?

A: ʻO Burger King kahi kaulahao meaʻai wikiwiki honua e ʻike nui i nā hamburgers, fries, a me nā meaʻai wikiwiki ʻē aʻe. Ua hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1954 a ua lilo ʻo ia i hoʻokahi o nā meaʻai wikiwiki loa i ʻike ʻia a kūleʻa i ka honua.

Nīnau: ʻO wai ka CITIC Limited?

A: ʻO CITIC Limited kahi ʻoihana hoʻopukapuka Kina me nā makemake ʻoihana like ʻole, me ke kālā, ka ikehu, ka waiwai paʻa, a me nā mea hou aku. ʻO ia kekahi o nā hui nui loa o Kina a ke hana nei ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka pilina ma waena o RBI a me CITIC Limited?

A: Hāʻawi ka hui ʻana iā CITIC Limited e hoʻomohala a hana i nā hale ʻaina Burger King ma nā wahi kikoʻī o Kina. Manaʻo ia e hoʻonui i ka noho ʻana o Burger King ma ka mākeke Kina a hoʻonui i kona hiki i nā mea kūʻai aku Kina.

I ka hopena, ʻaʻohe kumu o nā lono e hōʻike ana ua kūʻai aku ʻo Kina iā Burger King. ʻOiai ua hoʻokumu ʻia kahi hui ma waena o Restaurant Brands International a me CITIC Limited e hoʻonui i ka noho ʻana o Burger King ma Kina, ʻaʻole pili kēia i ke kūʻai ʻana a i ʻole ka loaʻa ʻana o ka brand Burger King holoʻokoʻa. Pono e hilinaʻi i ka ʻike pololei a pale aku i ka hoʻolaha ʻana i ka ʻike kuhi hewa i kahi au e hiki ai ke hoʻonui maʻalahi ʻia nā lono ma o ka media media.