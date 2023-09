Hiki iā AI ke lawe i ka manaʻo o nā mea kūʻai aku?

Ua hoʻomohala ʻo Dentsu Creative i ka "The Artificial Client," he hoʻokolohua AI e hāʻawi ana i nā manaʻo manaʻo e pili ana i ka hana hoʻomohala mai ʻekolu mau mea kūʻai aku. ʻO ka hoʻokolohua, ʻoiai ʻoi aku ka pāʻani ma mua o ke koʻikoʻi, hōʻike i nā noi kūpono o AI i ka ʻoihana. Manaʻo ka hui e hiki ke hoʻohana ʻia ʻo AI e hoʻāʻo i ka hana hoʻomohala maoli a wehe i nā ʻike me nā mea kūʻai aku virtual. Eia hou, hiki ke hoʻohana ʻia ʻo AI i ka hoʻolālā ʻana i nā ʻike hōʻailona hōʻailona a kōkua i nā mea kūʻai aku i ka loaʻa ʻana o nā huahana kūpono. Hiki ke hoʻohana ʻia e pane i nā nīnau paʻakikī o nā mea kūʻai aku.

Hoʻohui ka Artificial Client i nā hiʻohiʻona AI like ʻole, me InstructBLIP a me Microsoft Azure's Viseme API, e hoʻokō i nā mana hiki ʻole ke loaʻa me nā hiʻohiʻona maʻamau. ʻO kēia hiki ke hoʻāʻo, hoʻomaʻamaʻa, a hoʻohui i nā hiʻohiʻona AI e hiki ai i ke keʻena ke hana prototype wikiwiki a kūkulu i nā huahana AI ma ka nui. Wahi a ke poʻo ʻenehana o Dentsu Creative Amsterdam, ʻo Luke Vink, ʻo ke kumu o The Artificial Client e hōʻike i nā hihia hoʻohana kūpono o AI a hōʻike pehea e hiki ai i nā brand ke hana i kahi leo AI kūʻokoʻa ma o nā mea kōkua AI kūpono.

ʻO Boris Nihom, co-CEO o Dentsu Creative Amsterdam, ke hoʻoikaika nei ʻoiai hiki ke lilo ʻo AI i mea waiwai nui, ʻaʻole hiki ke hoʻololi i ke koʻikoʻi o kahi pilina o nā mea kūʻai aku. Manaʻo ka hui i nā prototypes AI ma ke ʻano he mea e hoʻāʻo ai i nā palena o ka ʻenehana o kēia manawa a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike mea kūʻai aku.

ʻO ka holoʻokoʻa, lawelawe ʻo The Artificial Client ma ke ʻano he hōʻike leʻaleʻa o nā hiki ke hāʻawi ʻia e AI i ka ʻoihana hana. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o nā hiʻohiʻona AI ʻē aʻe, hiki i nā brand ke hoʻohana iā AI e hoʻomaikaʻi i kā lākou hana hoʻomohala a hāʻawi i nā ʻike mea kūʻai aku i hoʻonui ʻia.

Sources:

– Dentsu Creative Amsterdam

– AʻoBLIP

- ʻO Microsoft Azure's Viseme API