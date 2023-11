ʻO ka Dell XPS 13: He kamepiula holoʻokoʻa no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā

Ke ʻimi nei i kahi pona kiʻekiʻe? ʻO ka Dell XPS 13 paha ke koho kūpono loa iā ʻoe. Me kona hoʻolālā nani a me ka hana kupanaha, hāʻawi kēia pona i ka waiwai nui no ke kālā. I kēia manawa, ke hāʻawi nei ʻo Dell i kahi makana Black Friday kūikawā kahi e hiki ai iā ʻoe ke mālama i $200 ma ke kumukūʻai maʻamau ma ke kūʻai ʻana i ka Dell XPS 13 no $599 ma kahi o $799.

Hōʻike ka Dell XPS 13 i kahi kaʻina hana 12th-generation Intel Core i5, 8GB o ka hoʻomanaʻo, a me 256GB o ka waiho SSD. Hāʻawi ʻo ia i kahi aniani 13.4-ʻīniha piha HD + me nā waiwai anti-glare a me 500 nits o ka mālamalama, e hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ia no ka hoʻohana ʻana i waho a i ka mālamalama o ka lā. Me ka hoʻonā ʻana o 1920 x 1200, hiki iā ʻoe ke manaʻo i nā hiʻohiʻona ʻoi loa.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka Dell XPS 13 ʻo ia kona ola pākaukau kupaianaha. ʻOiai ʻo kāna hoʻolālā māmā a me ka māmā, hiki ke hoʻopaʻa ʻia a hiki i 12 mau hola ma ka uku hoʻokahi, e hāʻawi iā ʻoe i ka huahana pau ʻole i ka lā. Hoʻolako ʻia ka pona me ExpressCharge, hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa wikiwiki i ka 80% o ka pākaukau ma lalo o hoʻokahi hola.

Ma keʻano o nā hiʻohiʻona leo a me nā hiʻohiʻona,ʻo Dell XPS 13 ka nui o nā mea'ōlelo i loko i hoʻohālikelikeʻia me nā hiʻohiʻona mua, e hāʻawi ana i kahiʻike leo waiwai a me ka immersive. Hoʻohui ʻia, hoʻokaʻawale ke kāmela sensor ʻelua i ka infrared mai RGB, e hopena i ka maikaʻi o ke kiʻi kiʻi ʻoiai i nā kūlana haʻahaʻa.

ʻOiai ʻaʻole kūpono no ka pāʻani ʻana, ʻo Dell XPS 13 kahi koho maʻalahi no kāu mau hana i kēlā me kēia lā. ʻO kāna hoʻolālā māmā a me ke kīpē backlit e lilo ia i mea hoʻonaninani no kāu kipa hale kūʻai kope a i ʻole ka hele ʻana i kēlā me kēia lā.

Hiki iā ʻoe ke kūʻai pololei i ka Dell XPS 13 mai ka pūnaewele ʻo Dell ma ke ʻano he ʻāpana o kā lākou kūʻai Black Friday. Mai poina i kēia manawa maikaʻi loa e hoʻomaikaʻi i kāu kamepiula ma ke kumu kūʻai hoʻemi.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ke kumu kūʻai maʻamau o ka Dell XPS 13?

ʻO ke kumukūʻai maʻamau o ka Dell XPS 13 he $799.

Ehia kaʻu e mālama ai ma ka Dell XPS 13 i ka wā kūʻai Black Friday?

I ka wā kūʻai ʻo Black Friday, hiki iā ʻoe ke mālama i $200 ma ka Dell XPS 13, i loaʻa iā ia no $599.

He aha nā hiʻohiʻona nui o ka Dell XPS 13?

ʻO ka Dell XPS 13 he 12th-generation Intel Core i5 processor, 8GB o ka hoʻomanaʻo, 256GB o SSD storage, kahi 13.4-inch piha HD + pale me nā waiwai anti-glare a me 500 nits o ka mālamalama, a me ke ola pākaukau a hiki i 12 mau hola. .

Ua kūpono ka Dell XPS 13 no ka pāʻani?

ʻOiai ʻaʻole i hoʻolālā ʻia ʻo Dell XPS 13 no ka pāʻani, hiki iā ia ke mālama i nā hana o kēlā me kēia lā me ka maʻalahi. Eia naʻe, ʻaʻole hiki i kāna hana ke hoʻokō i nā koi o nā noi pāʻani koi.