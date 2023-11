Hōʻike ʻia nā kikoʻī hou: Hoʻolauna ʻo Final Fantasy 7 Rebirth i nā hiʻohiʻona pāʻani hoihoi a me nā kiʻi.

Ua hōʻike hou aku ʻo Square Enix i ka nui o nā kikoʻī pāʻani hou a me nā kiʻi e pili ana i ka Final Fantasy 7 Rebirth, a me kahi trailer i haʻi ʻia e Red XIII e hoʻihoʻi i nā hanana o ka manawa mua o ka trilogy. E hoʻokomo ʻia kēia recap i ka papa kuhikuhi nui o ka pāʻani no nā mea pāʻani e pono ai kahi hōʻoluʻolu ma Final Fantasy 7 Remake. Me kēlā me kēia hōʻano hou, ke hoʻokokoke nei nā mea pā i ka hoʻokuʻu ʻana i manaʻo nui ʻia ma Pepeluali 29, 2024.

Ma waena o nā hiʻohiʻona hoihoi i hōʻoia ʻia e ke keena ʻo ka hoʻihoʻi ʻana o nā ʻano hakakā Active a Classic. E loaʻa hou i nā mea pāʻani ke koho e koho ma waena o ka hana wikiwiki a i ʻole kahi hoʻolālā hoʻolālā a me ka noʻonoʻo. Eia hou, e hoʻokomo ʻia kahi ʻano paʻakikī hou i kapa ʻia ʻo Dynamic. ʻO kēia ʻano hana e hiki ai i nā mea pāʻani ke haʻi aloha i ka pae kuʻuna ma o ka hoʻololi ʻana i ka pae paʻakikī o nā ʻenemi e like me ka hiki o ka mea pāʻani, e hoʻolilo i ka pāʻani i mea paʻakikī a i ʻole e ʻae i nā lanakila maʻalahi.

Ua wehe pū ʻo Square Enix i nā kikoʻī e pili ana i nā wahi hou a me nā kiʻi ma Rebirth. ʻO kekahi o kēia mau ʻāina ʻo ka Mythril Mine, ʻo ia ka lua waiwai i hoʻohui ʻia i ka wao nahele iā Junon. Eia naʻe, ua hāʻule i ka hoʻohana ʻole ʻia ma hope o ka hoʻomohala ʻana o ka Shinra Corporation i kahi mineral ʻoi aku ka maikaʻi, a ua hoʻopiha ʻia ka maina i nā monsters.

Ua hoʻokomo pū ʻia nā mea hou. ʻO Broden, ka mea nona ka hale hoʻokipa ʻo Kalm, hoʻopaʻa i ka huhū iā Shinra a hāʻawi ʻo ia e kōkua iā Cloud a me kāna mau hoaaloha e pakele i kā lākou ʻenemi hui. ʻO Priscilla, he kaikamahine ʻōpio ʻoliʻoli e noho ana ma kahi o Junon, ua hopohopo nui ʻo ia i ka palekana o ka dolphin āna e aʻo ai, ʻoiai ua hoʻohaumia ka wai a puni ka mako reactor kokoke. ʻO Billy, ke moʻopuna a Bill a me ka mea nona ka mahiʻai chocobo, ua nalowale kona mau mākua i ka wā ʻōpio a hāʻawi ʻo ia e aʻo iā Cloud a me kāna mau hoa i nā kumu o ka hopu chocobo no ke kipa ʻana i ka hale kūʻai o kona kaikuahine. ʻO ka hope loa, holo ʻo Chloe, ke kaikuahine puʻuwai pumehana o Billy, i kahi hale kūʻai ma ka hale hānai kahi e kūʻai aku ai i nā mea hana hana a me nā mea ʻē aʻe.

Ma kahi o nā mea hou, ua hoʻonui ʻo Square Enix i nā mana Synergy e loaʻa i ka Rebirth. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona i ʻelua mau huaʻōlelo e hoʻokō i nā hoʻouka hui ikaika, me nā mana like ʻole e wehe ana i ka wā e piʻi ai nā mea pāʻani i kā lākou hui. ʻO nā laʻana o kēia mau mana Synergy, ʻo ia ka Cloud e hoʻokuʻu ana iā Tifa i ʻenemi no ka hoʻouka kaua ʻana i kapa ʻia ʻo Relentless Rush, a ʻo Barret e hoʻolei ana iā Red XIII i ka wikiwiki e hana i ka Overfang.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻo Square Enix i nā kikoʻī hou e pili ana i ka mechanics gameplay o Red XIII, ka mea i lilo i mea pāʻani no ka manawa mua. ʻO nā mana o Red XIII e hoʻopuni ana i ka hoʻouka kaua kino wikiwiki a me ka lōʻihi, e like me ka Starfust Ray. ʻO kāna akamai kūikawā, Vengeance Mode, hiki iā ia ke hoʻohuli i ka mana o nā ʻenemi kūʻē iā lākou.

Ke kokoke mai nei ka lā hoʻokuʻu, hiki i nā mea pā ke manaʻo i nā mea hou aʻe a me nā mea kupanaha mai Final Fantasy 7 Rebirth. Me ka hoʻohui ʻana o kahi moʻolelo moʻolelo Zack hou a me ka hiki ke hoʻokomo ʻia o Sephiroth retrospective mai Final Fantasy 7 Ever Crisis, ua hoʻohiki ka pāʻani e lilo i mea hauʻoli no nā mea pāʻani kahiko a me nā mea hou.

