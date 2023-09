Hoʻopilikia ka Cyber-Attack ma nā MGM Resorts i nā mea kūʻai aku

Ua ʻike nā mea kūʻai aku o MGM Resorts i nā pilikia me nā mīkini slot a me nā ʻōnaehana hoʻopaʻa lumi lumi pūnaewele ma hope o ka hoʻouka kaua cyber ma luna o ka casino kaulana a me ka hōkele hōkele. ʻOiai ua pani ʻia kekahi mau ʻōnaehana ma muli o ka pilikia cyber-security, ua ʻōlelo ʻo MGM Resorts ua hoʻomau ʻia kāna mau mea hana. Ua hōʻike nā mea kūʻai aku i nā pilikia like ʻole, e like me ka hana ʻino ʻana i nā kī kikohoʻe i hopena i ko lākou komo ʻana i nā lumi hewa. Ua lawe kekahi poʻe i ka pāpaho pūnaewele e hoʻopiʻi e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻia ʻana, ka hiki ʻole ke nānā aku, hana i nā uku kāleka, a i ʻole ke komo ʻana i kā lākou MGM moʻokāki.

I ka pane ʻana i ka hanana, ua hoʻomaka ʻo MGM Resorts i kahi hoʻokolokolo me ke kōkua o nā loea cybersecurity waho. Ua hoʻolaha pū lākou i ka hoʻokō kānāwai a ua hana koke lākou e pale i kā lākou ʻōnaehana a me ka ʻikepili ma ka pani ʻana i kekahi mau ʻōnaehana. Ke hoʻomau nei ka hoʻokolokolo ʻana o ka hui e hoʻoholo i ke ʻano a me ke ʻano o ka cyber-attack. ʻOiai ka hoʻouka kaua ʻana, ke hoʻomau nei ka ʻai ʻana o nā hōkele, nā ʻoliʻoli, a me nā keʻena pāʻani, a hiki i nā malihini ke komo i ko lākou lumi hōkele me ke kōkua mai ka Front Desk.

Eia naʻe, ʻaʻole i loaʻa ka pūnaewele nui o ka ʻoihana i kēia manawa, e kuhikuhi ana i nā mea kūʻai aku e hoʻopili iā lākou ma o ke kelepona a i ʻole nā ​​pūnaewele ʻaoʻao ʻekolu. Loaʻa iā MGM Resorts nā ʻano hōkele a me nā casinos ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, me nā wahi kaulana ma Las Vegas. Hōʻailona kēia i ka lua o ka cyber-security hanana no ka ʻoihana, me kahi haki mua i hana ʻia ma 2019 i ka wā i ʻaihue ai nā mea hackers ma luna o 10 miliona mau mea kūʻai aku. ʻAʻole maopopo i kēia manawa inā ua hoʻopili ʻia nā ʻikepili like i ka hoʻouka kaua cyber o kēia manawa.

Nā kumu: BBC News

Wehewehe: Cyber-attack - he ho'āʻo e loaʻa ka ʻae ʻole i nā ʻōnaehana kamepiula a i ʻole nā ​​pūnaewele, maʻamau me ka manaʻo e hoʻopau a ʻaihue i ka ʻikepili.