Ke ʻimi nei i ʻelua mau makahiki o ka holomua ma ka International Space Station

Hoʻolauleʻa ka International Space Station (ISS) i kahi mea nui i kēia lā i ka piha ʻana o 25 mau makahiki. Mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 1998, ʻo ka ISS ke poʻo o ka ʻimi ʻana i ka lewa, e hoʻoulu ana i nā holomua ʻepekema he nui a hāʻawi i kahi kahua no ka hui pū ʻana o ka honua.

ʻO kekahi o nā wahi nui o ka noiʻi ʻana ma ka ISS ʻo ka biology space. Hiki i nā ʻepekema ʻepekema ke aʻo i nā hopena o ke kaumaha ʻole ma nā ʻano hana olaola like ʻole. Ma kahi noiʻi hou, ʻehā mau astronauts i nānā i ka maka ma ke ʻano he ʻāpana o ka noiʻi biomedical. Ua mālama ʻia nā scans ma kahi mamao, me nā kauka ma ka ʻāina e nānā ana i ke kaʻina hana ma o nā mea kamaʻilio i hoʻonohonoho ʻia e nā hui.

I kēia manawa, ua hana nā astronauts ma luna o ka ISS i nā hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa e pili ana i nā hana mokulele. Ua hoʻomaʻamaʻa ʻo Commander Andreas Mogensen, a me kona mau hoa hana i ka wehe ʻana a me ka pae ʻana o ka mokulele SpaceX Dragon Endurance me ka hoʻohana ʻana i nā kamepiula o ka poʻe holo moku. Ua loaʻa pū i ka poʻe holo moku nā pahu lako lapaʻau mai ka mokulele a hoʻomākaukau iā lākou no ka mālama ʻana.

He mau wahi koʻikoʻi nō hoʻi ka nānā ʻana o Space Botany a me stem cell research. Ua alakaʻi ʻo Astronaut Loral O'Hara i kahi haʻawina botany space e hoʻoikaika i ka hoʻonaʻauao STEM ma waena o nā lālā ʻohana. Ua pili kēia haʻawina i ka hōʻike ʻana i nā hua i ka microgravity no kekahi mau mahina, a ma hope o ka hoʻohālikelike ʻana iā lākou me nā hua like i waiho ʻia ma ka Honua. Ua alakaʻi ʻo Satoshi Furukawa i kahi noiʻi e pili ana i ka ʻike ʻana o nā cell i ka gravity ma ka nānā ʻana i nā laʻana ma lalo o kahi microscope i loko o ka module Laboratory Kibo.

Ma ka māhele Roscosmos o ka ISS, ua hana ka cosmonaut Oleg Kononenko i nā loiloi ma nā ʻōnaehana like ʻole o ka Nauka science module. ʻO kekahi lālā o ka hui, ʻo Nikolai Chub, nānā i kāna hana naʻau a hoʻomaʻemaʻe i nā ʻea ea i loko o nā modules. Ua ʻaʻahu ʻo Konstantin Borisov i ka pāpale i hoʻopiha ʻia i ka naʻau i ka wā e hoʻomaʻamaʻa ana i nā ʻenehana hoʻokele hoʻokele a me nā robotic ma ke kamepiula.

I nā makahiki he 25 i hala iho nei, ua lawelawe ʻo ISS ma ke ʻano he hub no ka hui ʻepekema honua. Me nā astronauts mai 21 mau ʻāina a me nā malihini mai 108 mau ʻāina a me nā wahi, ua maʻalahi ke kahua ma luna o 3,000 mau noiʻi a me nā noiʻi hoʻonaʻauao. ʻAʻole i hoʻonui wale kēia hana kaʻana like i ko mākou ʻike i ka lewa akā ua hui pū nā lāhui i ka ʻimi ʻana i ka ʻike.

No nā mea hou aku e pili ana i nā hana kikowaena, hiki iā ʻoe ke hahai i ka blog station space, @space_station a me @ISS_Research ma Twitter, a me nā moʻolelo ISS Facebook a me ISS Instagram. Eia hou, hiki iā ʻoe ke kau inoa i nā hoʻolaha pule a NASA e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā mea hou loa i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka International Space Station (ISS)?

ʻO ka International Space Station kahi kahua hoʻokipa e noho ana ma ka ʻōpuni honua haʻahaʻa. He hale hana ia no ka noiʻi ʻepekema a me ka hui pū ʻana o ka honua ma waena o nā lāhui like ʻole.

2. He aha ke kumu nui o ka noiʻi ʻana ma ka ISS?

Ke alakaʻi nei ka ISS i ka noiʻi ma nā ʻano ʻano like ʻole, me ka biology space, physics, chemistry, astronomy, a me ke olakino kanaka. Ke manaʻo nei kēia mau haʻawina e hoʻonui i ko mākou ʻike no ka lewa a kōkua i nā holomua ʻepekema.

3. Pehea ka lōʻihi o ka hana ʻana o ka ISS?

Ua hoʻokuʻu ʻia ka ISS ma 1998, me ka module mua, ʻo Zarya, i hāpai ʻia mai ka Baikonur Cosmodrome ma Kazakhstan. Ua noho mau ia mai Nowemapa 2000.

4. He aha ka microgravity, a no ke aha he mea nui ia no ka noiʻi?

ʻO ka microgravity e pili ana i ke kūlana e hoʻemi nui ʻia ai nā ikaika umekaumaha, e like me ka lewa. Hāʻawi ia i nā ʻepekema e aʻo i ka hana ʻana o nā kaʻina hana kino a me ke olaola me ka ʻole o ke keakea ʻana o ka ʻumekaumaha o ka Honua, e alakaʻi ana i nā ʻike kūʻokoʻa a me nā ʻike.

5. Pehea i kōkua ai ka ISS i ka hana like ʻana o ka honua?

Ua hōʻuluʻulu ka ISS i nā astronauts a me nā mea noiʻi mai nā ʻāina like ʻole, e hoʻoulu ana i ka hui pū ʻana a me ka hana hui. Ua hoʻoikaika ia i nā noiʻi ʻepekema hui a lilo i kahua no ka kaʻana like ʻana i ka ʻike a me nā kumuwaiwai i waena o nā lāhui.