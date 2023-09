ʻO Crash Team Rumble Season 2: Nā palapala ʻāina hou, ke ʻano, ka Hero, a me ke kaua kaua

Ua hōʻea mai ʻo Crash Team Rumble Season 2 me nā mea hou hoihoi i ka pāʻani. Hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo i nā palapala ʻāina hou, kahi ʻano hou, kahi koa hou, a me kahi pā kaua hou. Hāʻawi ka mea hou hou i kahi manaʻo hou i ka pāʻani, e hāʻawi ana i nā ala hou e pāʻani ai a me ka leʻaleʻa pau ʻole no nā poʻe Crash.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka Season 2 ʻo ia ka hoʻokomo ʻana o Party Mode. Hāʻawi kēia 4-player co-op remix i kahi hoʻomaha mai nā pāʻani hoʻokūkū a hiki i nā mea pāʻani ke hoʻomaha. Loaʻa iā ia he 5 mau pōʻai pāʻani liʻiliʻi, kēlā me kēia me kāna mau pilikia ponoʻī. He mea koʻikoʻi ka hui pū ʻana no ka mea pono e hana pū nā mea pāʻani e hoʻokō i nā hana a hōʻiliʻili i nā uaki e hoʻonui i ko lākou manawa i koe. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kēlā me kēia Party Mode Wave e wehe paha i kahi Boss Wave huna, e kau ana i nā mākau o Crash veterans i ka hoʻāʻo hope loa.

Hāʻawi ka Party Mode Rounds i nā ʻano pāʻani like ʻole. I ka Speed ​​​​Run, heihei nā mea pāʻani ma nā pā wikiwiki me ka pale ʻana i nā pōʻino e like me nā bumpers a me nā pahu nitro. He aha ka Cookin? koi i nā mea pāʻani e hōʻiliʻili i nā mea kikoʻī a hoʻohui iā lākou i kahi ipuhao e hele ana a puni ka palapala ʻāina. E ho'āʻo iā Lit i nā mea pāʻani e hoʻohana i ke kukui e hoʻomālamalama i nā kukui i hoʻopuehu ʻia a puni ka hale kiaʻi ma mua o ka pau ʻana o ka manawa. Ma Dig It, ʻimi nā mea pāʻani i nā iwi kanu a hōʻuluʻulu iā lākou i waenakonu e wehe i kahi iwi piha. ʻO ka hope, ʻo Balloon Bounce, e hoʻokuʻu ʻia ma hope o ka Season 2, hana i nā mea pāʻani me ka lele ʻana i nā baluna e helu i nā helu.

Eia hou, ua hoʻolauna ʻo Season 2 i kahi koa hou i kapa ʻia ʻo Ripto. ʻO kēia ʻano, e haʻi mai ana mai ke ao holoʻokoʻa ʻo Spyro, e hoʻohana ana i kahi koʻokoʻo a loaʻa iā ia nā kiʻi make a ikaika. ʻO ko Ripto hiki ke hoʻolele i nā pōpō ahi, ke kāhea ʻana i ka uila, a me ka hana ʻana i nā nalu kai eʻe. Hiki i nā mea pāʻani akamai ke hoʻohui i kēia mau mea hiki ke hoʻokuʻu i nā combos pōʻino. E loaʻa ana ʻo Ripto ma hope o ke kau.

No ka hoʻokō ʻana i nā hiʻohiʻona pāʻani hou, ua hāʻawi ʻo Season 2 i ʻelua palapala ʻāina hou: Waste Deep a me Jazz Junction. Lawe ʻo Waste Deep i nā mea pāʻani i nā mea hoʻoheheʻe weliweli i hoʻopiha ʻia me nā hoʻokolohua a Cortex, ʻoiai ʻo Jazz Junction kahi palapala ʻāina pō i ka pō me ka lewa jazzy. Hāʻawi kēlā me kēia palapala ʻāina i kāna mau pilikia a me nā mea kupanaha.

ʻO ka hope, hele mai ka Season 2 me kahi 100-tier Battle Pass, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i ka manawa e wehe i nā ʻili hou, nā mea hoʻonaninani, nā mele, a me nā mea hou aku. Hiki ke loaʻa ka Battle Pass ma o ka Crash Team Rumble Deluxe Edition a kūʻai ʻokoʻa paha.

Ke ola nei ʻo Crash Team Rumble Season 2, e lawe mai ana i nā mea hoihoi i ka pāʻani. Inā he mea makemake ʻoe i ka hoʻokūkū koʻikoʻi a i ʻole ka pāʻani pāʻani, loaʻa kēia mea hou i kekahi mea no kēlā me kēia Crash enthusiast. Mai poina i ka hana!

