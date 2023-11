No ke aha e lilo ai ka ʻenehana Secondhand i kāu koho no ka hale kūʻai hoʻomaha

Ke holo nei ka wā kūʻai hoʻomaha, a ke nānā nui nei ka poʻe ʻimi kūʻai kūʻai i nā kuʻikahi Black Friday a me Cyber ​​Monday, ʻoi loa no ka uila. Eia nō naʻe, aia kahi ala e lanakila ai i ka lehulehu a hauʻoli mau i nā uku nui - ma ka noʻonoʻo ʻana i ka ʻenehana secondhand.

Wahi a Lucas Rockett Gutterman, ka luna o ka US PIRG's Designed to Last Campaign, ʻo ke koho ʻana i nā mea uila i hoʻohana ʻia ʻaʻole kōkua wale iā ʻoe e hoʻopaʻa i nā kumukūʻai ʻo Black Friday i kēlā me kēia makahiki akā kōkua pū kekahi i ka hoʻomau ʻana i ke kaiapuni. Ua hoʻopuka ka US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund i kahi hōʻike e hōʻike ana i nā kumu nui e noʻonoʻo ai i ke kūʻai ʻana i nā mea i hoʻoponopono ʻia.

Ua wehewehe ʻo Gutterman he liʻiliʻi ka ʻokoʻa ma waena o kahi uila i hoʻohana ʻia a me kahi mea hou. ʻO kēlā "pahu hāmama" a i ʻole "like hou" hiki ke manaʻo wale ʻia ua hoʻihoʻi hou ʻia ka mea ma hope o ka hoʻihoʻi ʻia ʻana me ka wehe ʻole ʻia. Ma ke kūʻai ʻana i ke akamai a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻohana ʻana o kēia mau huaʻōlelo e nā mea kūʻai aku, hiki iā ʻoe ke helu i nā makana kupaianaha.

ʻO kekahi mau hāmeʻa, e like me nā kelepona, nā papa, nā pākaukau, a me nā laptops, kūpono loa no ke kūʻai ʻana aku. No ka laʻana, mahalo i kahi hoʻolaha kūleʻa e PIRG, Google Chromebooks, nā laptops hiki ke hoʻohana nui ʻia ma ka ʻāina, i kēia manawa no ka ʻumi makahiki ma mua o ka pau ʻana ma hope o kekahi mau makahiki.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, makemake paha ʻoe e makaʻala i ke kūʻai ʻana i nā kīwī i hoʻoponopono hou ʻia a me nā mea nānā kamepiula. ʻOi aku ka nui o kēia mau huahana, ʻoi aku ka palupalu, a paʻakikī hoʻi e hoʻoponopono.

Ke koho ʻana i nā mea i hoʻoponopono hou ʻia, e ʻimi i nā huahana kiʻekiʻe mai nā hōʻailona paʻa. Ma ke koho ʻana i nā mea i kūkulu ʻia a ʻoi aku paha ke kumukūʻai i ka wā hou, e hōʻoia ʻoe e hoʻomau lākou i ka lawelawe maikaʻi iā ʻoe e like me nā kūʻai lua.

Ma waho aʻe o ka ʻoliʻoli ʻana i nā kumukūʻai, kūʻai aku i ka ʻenehana secondhand kahi koho e pili ana i ke kaiapuni. Ua wehewehe ʻo Gutterman ʻo ka hapa nui o ka hopena kaiapuni o ka uila mai kā lākou hana hana. He nui nā kumuwaiwai, ikehu, a me nā mea e pono ai no ka hana ʻana i nā smartphones, headphones, laptops, a me TVs. Ma ke kūʻai ʻana i hoʻoponopono hou ʻia, hiki iā ʻoe ke hōʻemi i ka wāwae kaiapuni o kahi kelepona, no ka laʻana, e like me ka 91%.

Ma mua o ka hana ʻana i kahi kūʻai, he mea nui e hoʻomaʻamaʻa iā ʻoe iho me ke kulekele hoʻihoʻi i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku. ʻO ka maʻamau, loaʻa iā ʻoe kahi puka makani 30-lā no ka hoʻihoʻi ʻana, ʻoiai ʻoi aku ka pōkole i kekahi mau hihia.

Mākaukau e ʻimi i ka honua o ka ʻenehana secondhand? E kipa i ka pūnaewele puni honua o PIRG no nā ʻōlelo aʻoaʻo hou aʻe a me ke alakaʻi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka hapa nui o kāu kūʻai hoʻomaha ʻoiai e pōmaikaʻi ana i kāu ʻeke a me ka honua.

NPP:

Nīnau: No ke aha e noʻonoʻo ai au e kūʻai i ka ʻenehana secondhand?

A: ʻO ke koho ʻana i nā mea i hoʻoponopono hou ʻia e hiki ai iā ʻoe ke leʻaleʻa i nā hoʻoemi makahiki āpau a hāʻawi i ka hoʻomau ʻana i ke kaiapuni, no ka mea e hōʻemi ana i ka hopena kaiapuni holoʻokoʻa o ka uila.

Nīnau: He aha nā ʻano mea uila e kūpono i nā kūʻai lua?

A: He mau koho maikaʻi loa nā kelepona, papa, papapihi, a me nā kamepiula no ke kūʻai ʻana i nā lima ʻelua. ʻO Google Chromebooks, ʻoi aku, i kēia manawa no 10 mau makahiki, mahalo i kahi hoʻolaha kūleʻa e PIRG.

Nīnau: Pono anei ke kūʻai aku i nā mea i hoʻoponopono hou ʻia?

A: ʻOiai hiki ke kūʻai hou ʻia ka hapa nui o nā mea uila, ʻoi aku ka maikaʻi e pale i ke kūʻai ʻana i nā kīwī i hoʻoponopono hou ʻia a me nā mea nānā kamepiula ma muli o ko lākou nui, palupalu, a me nā pilikia hoʻoponopono.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻoia e loaʻa iaʻu kahi huahana hoʻoponopono hou?

A: E ʻimi i nā hōʻailona i ʻike ʻia no ka lōʻihi a me ka lōʻihi. ʻO ke koho ʻana i nā mea i ʻoi aku ke kumukūʻai inā hōʻoia ka mea hou i ko lākou maikaʻi e like me ke kūʻai ʻana i ka lua.

Nīnau: He aha ka pōmaikaʻi kaiapuni o ke kūʻai ʻana i nā mea uila i hoʻoponopono hou ʻia?

A: ʻO ka hana ʻana o nā mea uila, me nā smartphones, headphones, laptops, a me TV, hoʻopau i nā kumu waiwai nui a me ka ikehu. Ma ke kūʻai ʻana i nā mea i hoʻoponopono hou ʻia, hiki iā ʻoe ke hōʻemi i ka hopena o ke kaiapuni a hiki i 91%.

Q: He aha kaʻu e hoʻomanaʻo ai e pili ana i ka hoʻihoʻi?

A: E hoʻomaʻamaʻa iā ʻoe iho i ke kulekele hoʻihoʻi a ka mea kūʻai aku, no ka mea, ʻokoʻa paha ia. I ka hapanui o nā hihia, loaʻa iā ʻoe kahi puka makani 30-lā no ka hoʻihoʻi ʻana, akā hiki i kekahi mau mea kūʻai aku ke hāʻawi i kahi manawa pōkole.