Ke kali nei nā mea hou i ka Spaceport Expansion DLC no ke kūkulu ʻana i ka Simulator

ʻO Construction Simulator, i hoʻomohala ʻia e Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, ke lawe nei i nā mea pāʻani i kahi huakaʻi hoihoi me kāna hoʻonui hou. Hoʻopuka ka Spaceport Expansion DLC i kahi honua hou o nā mea hiki ke hana i nā mea hoihoi ma nā kahua pāʻani like ʻole.

E hoʻomaka i kahi palapala hoʻolaha kūʻokoʻa a immersive e hoʻopio i kou noʻonoʻo. Me ka ʻoi aku o 40 mau hola o ka ʻike hou aʻe, he nui nā manawa e hōʻike i kāu mau hana kūkulu a hoʻoponopono i nā papahana paʻakikī. Hāʻawi ka DLC i kahi wili ikaika i ka pāʻani, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hoʻolālā a kūkulu i kā lākou kahua hoʻomaka rocket ponoʻī.

Ke ʻimi nei ʻoe i nā hōkū me ka Spaceport Expansion DLC no Construction Simulator, hiki iā ʻoe ke lawe i ka hana o kahi mea hana akamai, e hoʻohua ana i ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ʻana i ka lewa. Mai ka hoʻokumu ʻana i nā kumu no ka hoʻomaka ʻana i nā pads a hiki i ka hui ʻana i nā ʻāpana rocket paʻakikī, hāʻawi ka pāʻani i kahi ʻike maoli e hōʻoiaʻiʻo e hoʻomāʻona i kou makemake no ka noʻonoʻo a me ka hana hou.

Loaʻa ka Spaceport Expansion DLC ma nā kahua pāʻani kaulana, me PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, a me PC. E hui pū me nā hoaaloha ma ka pūnaewele a komo i ka pāʻani co-op multiplayer hauʻoli i kāu hana pū ʻana e hoʻokō i nā papahana kūkulu nui.

E mākaukau e wehe i kahi pae hou o ka hauʻoli a me ka hoʻokūkū ma Construction Simulator. Luʻu i loko o ka Spaceport Expansion DLC a ʻike i nā mea kupanaha o ka lewa e wehe ʻia ana i mua o kou mau maka. Mākaukau ʻoe e hoʻolālā i ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ākea?

NPP:

Nīnau: He aha ka mea hana Simulator?

A: ʻO Construction Simulator kahi pāʻani hoʻohālikelike hale hui like ʻole ma ka pūnaewele kahi e lawe ai nā mea pāʻani i ke kuleana o kahi mea hana hana a hoʻopaʻa i nā papahana kūkulu.

Nīnau: He aha ka hāʻawi ʻana o ka Spaceport Expansion DLC?

A: Hoʻopuka ka Spaceport Expansion DLC i kahi palapala hoʻolaha hou, ma luna o 40 mau hola o ka ʻike hou aʻe, a me ka hiki ke kūkulu i kahi kahua hoʻomaka rocket.

Nīnau: ʻO wai nā kahua e loaʻa ai ka Spaceport Expansion DLC?

A: Loaʻa ka Spaceport Expansion DLC no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, a me PC.