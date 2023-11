Hoʻokuʻu ʻo Sony i ka Versatile α6700 Mirrorless Camera ma India

By

Ua hoʻolauna ʻo Sony i kā lākou hoʻohui hou loa i ka lineup kamera APS-C ma ka mākeke India me ka pahu kiʻi aniani α6700 i manaʻo nui ʻia. Ke hāʻawi nei i ka hui pū ʻana o ka hoʻolālā paʻa, hiki ke lawe ʻia, a me ka hana hoʻohana-friendly, ua hoʻonohonoho ʻia kēia pahupaʻikiʻi e hoʻohauʻoli i nā mea hoihoi kiʻi o nā pae akamai āpau.

Hāʻawi ka α6700 i kahi hoʻolālā nani a me ka hoʻolālā hou, e lilo ia i koho maikaʻi no nā mea hoʻohana ma ka hele. ʻO kekahi o kāna mau hiʻohiʻona koʻikoʻi e pili ana i kahi monitor LCD vari-angle 3-inch e kākoʻo ana i ka hana paʻi. ʻAe kēia i nā mea paʻi kiʻi e hoʻokele maʻalahi i nā hoʻonohonoho, hoʻoponopono i nā kiko kikoʻī, a nānā i nā kiʻi i hopu ʻia me kahi kaomi maʻalahi ma ka pale.

Ma waho aʻe o kāna interface intuitive, hāʻawi ka α6700 i kahi kelepona maʻamau, e hāʻawi ana i nā mea paʻi kiʻi me ke komo wikiwiki i kā lākou makemake. Pono kēia hiʻohiʻona e hoʻopiʻi i nā poʻe loea e koi ana i nā hoʻololi wikiwiki i nā kaiapuni pana ikaika.

Hoʻolako ʻia ka pahupaʻikiʻi me kahi mea nānā uila, e hāʻawi ana i kahi ʻike kiʻi akaka a hohonu. Hāʻawi ka ʻike uila uila i kahi hiʻohiʻona manawa maoli o ke kiʻi, e ʻae i nā mea paʻi kiʻi e haku pono i kā lākou mau kiʻi a hana i nā hoʻololi e like me ka mea e pono ai.

Ua hoʻokomo ʻia nā koho hoʻohui nui i loko o ka α6700. Hoʻopili kēia i kahi slot kāleka microSD, Bluetooth 4.2, WiFi pālua ʻelua, kahi mea hoʻohui micro HDMI, a me nā hana mana mamao. Hāʻawi kēia mau hiʻohiʻona i ke kaʻana like ʻole o nā kiʻi, ka hoʻoili ʻana i nā faila i nā polokalamu ʻē aʻe, a me nā mana mamao.

No ka poʻe i loaʻa nā lens, hāʻawi ʻo Sony i ka α6700 ma ke ʻano he koho kino wale nō i kūʻai ʻia ma Rs 1,36,990. Hāʻawi kēia i nā mea paʻi kiʻi e mālama i nā kumukūʻai ma o ka hoʻohana ʻana i kā lākou mau lens. Eia naʻe, hāʻawi pū ʻo Sony i nā pūʻolo pūʻulu no nā mea kūʻai aku makemake i kahi hoʻonohonoho piha. Loaʻa ka kāmeʻa me kahi lens 16-50mm ma Rs 1,47,490, aʻo ka 18-135mm zoom lens package i kūʻai ʻia ma Rs 1,72,990.

Me kona mau hiʻohiʻona nui, ka hoʻolālā paʻa, a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana, lilo ka α6700 i mea punahele i waena o nā mea paʻi kiʻi e ʻimi nei e hopu i nā kiʻi kupanaha a e ʻimi i ka honua o nā pahu kiʻi aniani ʻole.