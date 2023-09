ʻO nā ʻauwaʻa o kēia manawa a ka mea makemake i nā kaʻa maʻamau: kahi hui o Chrysler a me Subaru

ʻO Laurence Rogers, he mea hoihoi kaʻa Australia, ʻo ia ka mea haʻaheo o ka hōʻiliʻili o nā kaʻa maʻamau. ʻO kāna mau ʻauwaʻa i kēia manawa he 1969 Chrysler Valiant Ute, he 1970 Chrysler Valiant Wayfarer Ute, he 1974 Chrysler Valiant Charger, a he 2006 Subaru WRX Club Spec 9. Ua kaʻana pū ʻo Rogers i kāna huakaʻi kaʻa ma kāna moʻokāki Instagram, @heycharger74.

ʻO ka mea koʻikoʻi o ka hōʻiliʻili a Rogers ʻo Project Cactus, kahi Chrysler Valiant Ute i hoʻihoʻi maikaʻi ʻia i ka makahiki 1969. Hōʻike kēia kaʻa vintage i nā mea hoʻolālā maʻamau a hōʻike i kahi au koʻikoʻi i ka mōʻaukala automotive. Ua hoʻolilo ʻo Rogers i ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻihoʻi ʻana i kēia kaʻa i kona nani kahiko, e hōʻoiaʻiʻo ana e noho mau ʻo ia i ʻāpana o ka hoʻoilina automotive.

Ma waho aʻe o Project Cactus, loaʻa iā Rogers 'Lenny,' kahi Chrysler Valiant Wayfarer Ute i ka makahiki 1970. ʻO kēia kaʻa kahi hōʻike ʻē aʻe i ka makemake o Rogers i nā kaʻa kahiko, e hōʻike ana i kāna kūpaʻa i ka mālama ʻana i nā kaʻa maʻamau a me ko lākou nani kūʻokoʻa.

ʻO ka hōʻiliʻili ʻana o Rogers he ʻelua mau kaʻa maʻamau: ʻo Chrysler Valiant Charger 1974 a me Subaru WRX Club Spec 2006. nā kaʻa kaʻa.

Ma keʻano he mea kākau manawa no Autopian, hoʻohui ʻo Rogers i kona aloha i nā kaʻa me kāna talena no ke kākau ʻana. Hāʻawi kāna mau ʻatikala i nā ʻike waiwai a me nā hiʻohiʻona e pili ana i nā kumuhana automotive, mālama i ka poʻe heluhelu i ka ʻike a me ka leʻaleʻa.

Hōʻike ʻia ka hōʻiliʻili ʻana o Laurence Rogers i nā kaʻa maʻamau i kona makemake mau i nā kaʻa a me ka ʻoihana kaʻa. Ma o kāna moʻokāki Instagram a me kāna hāʻawi ʻana iā Autopian, hoʻomau ʻo ia e kaʻana like i kona aloha i kēia mau mīkini me nā hoa hoihoi.

