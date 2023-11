Hāʻawi ʻo Bar Cocktail Hou ma ke kaona ʻo Kalamazoo i ka uku kūʻokoʻa no ka makahiki āpau no ke kaiāulu

ʻO ka hoʻohui hou ʻana o ke kūlanakauhale ʻo Kalamazoo i ke ʻano cocktail, ʻo Dabney & Co., ke hoʻoluliluli nei i nā mea ma o ka hāʻawi ʻana i kahi manawa kūʻokoʻa no ka poʻe hauʻoli. I ka manawa o kā lākou hoʻomanaʻo makahiki hoʻokahi i hui pū ʻia me ka pō pā nui loa o ka makahiki, ke hāʻawi hou nei ka hale hoʻokipa maʻamau i ke kaiāulu ma o ka hāʻawi ʻana aku i 50 mau poʻe pōmaikaʻi i kahi kī kī e wehe i kahi hoʻemi makahiki.

Ma kahi o ka hoʻolauleʻa wale ʻana i kā lākou milestone, manaʻo ʻo Dabney & Co. e hōʻike i ka mahalo i kāna mau mea kūʻai kūpaʻa a hāʻawi i ke kaiāulu ola o ke kaona ʻo Kalamazoo ma ke ʻano koʻikoʻi. Hāʻawi ʻia ke kīʻaha kī, i hāʻawi ʻia i ka poʻe pōmaikaʻi, e hāʻawi i kahi uku hoʻemi 15% ma nā kauoha āpau i ka makahiki 2024.

Me ka nui o nā cocktails i hana maikaʻi ʻia, ua lilo koke ʻo Dabney & Co. i wahi punahele no ka poʻe connoisseurs cocktail a me ka poʻe e ʻimi nei i kahi ahiahi leʻaleʻa ma ke kaona ʻo Kalamazoo. Mai nā concoctions maʻamau a hiki i nā hana mixology hou, ʻaʻohe mea i waiho ʻia e nā mixologists loea o ka bar i kā lākou ʻimi e hana i ka libation kūpono.

Hoʻolālā ʻia e hoʻokumu i kahi lewa a me ka hoʻokipa, hoʻokipa ʻo Dabney & Co. ʻO ka hoʻokō ʻana o ka pā i ka maikaʻi, ka noʻonoʻo, a me ka lawelawe maikaʻi loa i loaʻa iā lākou ka hilinaʻi ma hope a me nā hoʻohanohano he nui i loko o ke kahua mixology kūloko.

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻomaka ai ka hoʻemi makahiki ma Dabney & Co.?

A: Hoʻomaka ka uku kūʻai ma ka loaʻa ʻana o ke kaula kī a paʻa no ka makahiki holoʻokoʻa o 2024.

Q: Hiki iaʻu ke hoʻohana i ka uku makahiki no kēlā me kēia kauoha?

A: ʻAe, pili ka uku 15% i nā kauoha āpau i hana ʻia ma Dabney & Co. i 2024.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke komo a loaʻa ka manawa e loaʻa ai ke kaula kī?

A: ʻO ka hāʻawi wale ʻana i ka lā makahiki hoʻokahi o Dabney & Co. ma ka Pōʻakolu, Nov. 22. E hoʻokomo ʻia nā mea kūʻai i kēia lā i ka huki ʻana no ke kaula kī.