Ka Hoʻoilina o Dolly the Sheep: Revolutionizing Regenerative Medicine

Ua hala aku ʻo Polofesa Sir Ian Wilmut, kekahi o nā mea nāna i hana ʻo Dolly the Sheep, ka mammal cloned mua o ka honua, i ka makahiki 79. ʻO kāna hana hoʻoheheʻe honua ma ka Roslin Institute ma Edinburgh ʻaʻole i alakaʻi wale i ka hānau ʻana o Dolly akā ua hoʻokumu pū i nā kumu. no ka noiʻi ʻana o ka stem cell a me ka lāʻau hou.

ʻO ka lāʻau lapaʻau Regenerative, kahi kahua i paionia e Professor Wilmut, paʻa i ka mana nui e hiki ai i ke kino ke hana hou i ka ʻiʻo i hōʻino ʻia, no laila e hāʻawi ana i kahi ala e ho'ōla ai i nā maʻi like ʻole e pili ana i ka makahiki a hāpai i nā ola lōʻihi.

ʻO ka hana ʻana o Dolly i ka makahiki 1996 ua mahalo nui ʻia ʻo ia kekahi o nā mea ʻepekema koʻikoʻi loa o ke kenekulia 20. Ua hoʻohana ʻo Polofesa Wilmut a me kāna hui i ke kelepona mai ka mammary gland o kahi hipa makua make e hana i kahi holoholona ola like ʻole. ʻO kēia kaʻina hana ka hoʻokomo ʻana i ka DNA o ke kanaka makua i loko o ka hua hipa hipa ʻole, hoʻoulu ʻia me ka uila a me nā kemika, a laila hoʻokomo i loko o kahi hipa pani a hiki i kona wā piha.

ʻOiai ua hoʻolauleʻa ʻia ka hānau ʻana o Dolly ma ke ʻano he koʻikoʻi ʻepekema, ua hoʻāla ʻia ka hopohopo e pili ana i ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia ke kanaka. Ua hoʻolaha koke ʻo Pelekikena ʻAmelika ʻo Bill Clinton i ka pāpā ʻana i nā hoʻokolohua cloning kanaka, e noʻonoʻo ana i nā hopohopo i kaʻana like ʻia e nā mea he nui. Eia naʻe, ua hoʻokūpaʻa ʻo Polofesa Wilmut i ka hana ʻana o Dolly i manaʻo ʻia no ka maikaʻi o ke kanaka, ʻoi aku ka loaʻa ʻana o nā lāʻau lapaʻau no nā maʻi nāwaliwali.

Ua noʻonoʻo ʻo Polofesa Wilmut i ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana like i ola iā Dolly e ulu i ka lolo a me ka ʻiʻo ʻiʻo i hiki ke hoʻololi ʻia i nā maʻi. Manaʻo ʻo ia e hoʻololi i kahi cell mai ka mea maʻi e loaʻa ana i nā maʻi e like me ka maʻi Parkinson i loko o kahi kūlana embryonic a alakaʻi iā ia i lilo i mau pūnana nerve hiki ke hoʻololi i nā ʻāpana o ka lolo.

ʻOiai ʻo ka cloning therapeutic me ka hoʻohana ʻana i nā mea embryonic kanaka i kū i ka hoʻopaʻapaʻa a me nā kapu kānāwai, ua alakaʻi ʻia ka noiʻi ma Iapana i ka loaʻa ʻana o Induced Pluripotent Stem Cells (IPS). Ke hana nei kēia mau pūnaewele e like me nā pūnaewele embryonic stem akā ʻaʻole pili i ka cloning. Ua holomua nui ka poʻe noiʻi ma ka honua holoʻokoʻa i ka ulu ʻana i nā ʻano mea like ʻole me ka hoʻohana ʻana i ka IPS, me ka hoʻoikaika mau ʻana e hōʻoia i ko lākou palekana a me ka pono ma mua o ka neʻe ʻana i nā hoʻokolohua lapaʻau.

Ke nānā nei i hope, ʻaʻole paha i lawe mai ka hānau ʻana o Dolly i ka hoʻololi paradigm i manaʻo ʻia, ʻaʻohe pūʻali koa o nā clones a i ʻole nā ​​​​lāʻau lapaʻau e puka mai ana. Eia nō naʻe, e mau ana ke koʻikoʻi o Dolly ma ke ʻano he kiʻi ʻepekema, e hōʻailona ana i nā holomua holomua o nā mea noiʻi ma Roslin Institute. ʻO kā lākou hana i hoʻāla ai i kahi hoʻololi i ka noiʻi lāʻau lapaʻau e kōkua ʻole i ke olakino a me ka maikaʻi o nā kānaka he nui i ka wā e hiki mai ana.

